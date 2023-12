16 Promo Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Ada KFC hingga Grab

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang perayaan natal 2023 dan Tahun Baru 2024, suasana ceria dan penuh antusiasme semakin terasa di mana-mana. Tak hanya momen penuh kebahagiaan, tetapi juga saatnya untuk menikmati beragam penawaran spesial dari berbagai toko dan restoran yang memanjakan para pelanggannya dengan diskon menarik dan promo istimewa.

Di tahun 2023 ini, sepanjang bulan Desember, berbagai promo dan diskon telah dihadirkan untuk merayakan momen spesial Natal dan menyambut pergantian tahun. Yuk, kita simak daftar promo Natal dan Tahun Baru yang sedang berlangsung:

Promo: Dapatkan GRATIS 1 Totebag dengan pembelian 9 potong ayam KFC hanya seharga Rp 140.000.

Syarat & Ketentuan: Berlaku dari tanggal 16 Desember 2020 hingga 31 Maret 2021 di seluruh outlet KFC Indonesia untuk berbagai metode pembelian.

Promo: Nikmati menu Beef yang Oishii dengan Fried menu pilihan plus toping telur dan Seaweed dengan harga spesial.

Diskon Tambahan: Untuk pemegang kartu UOB, Octomobile, dan Brimo.

Diskon Pengiriman: Gofood (diskon hingga Rp 50.000) dan Grabfood (diskon 25%).

Promo: Dapatkan paket ayam goreng, snack, dan minuman coklat mulai dari Rp10 ribu saja selama bulan Desember hingga 31 Desember 2023.

Promo: Paket suki & barbeque lengkap dengan nasi dan minuman mulai dari Rp71 ribu untuk merayakan Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Promo: Inap di kamar studio lengkap dengan sarapan untuk 2 orang dengan biaya Rp1,1 jutaan, berlaku untuk tanggal 24 Desember 2023.

Promo: Dapatkan diskon hingga 56% untuk berbagai paket menu ayam, sandwich, ice cream, dan lainnya, berlaku hingga 31 Januari 2024 untuk dine-in, take away, dan drive-thru.

7. Shabu-Shabu ON-YASAI: Promo All You Can Eat Buy 3 Get 1 Free