Daftar Tanggal Merah November 2023, Catat Hari Libur dan Cuti Bersama

Bisnis.com, SOLO - Adakah tanggal merah pada bulan November 2023? Berikut adalah informasinya.

Seperti diketahui, bulan Oktober 2023 hampir selesai. Saat memasuki bulan baru, hal yang kerap ditanyakan adalah apakah ada tanggal merah.

Demikian juga terjadi pada bulan November 2023, di mana banyak masyarakat bertanya apakah ada tanggal merah pada bulan ini.

Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 624/2023, No. 2/2023, dan No. 2/2023 mengatur jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2023.

Sayangnya dalam revisi terbaru, tidak ada tanggal merah pada bulan November 2023 mendatang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa November 2023 tidak memiliki tanggal merah, tanpa hari libur nasional atau cuti bersama.

Berikut daftar lengkap hari libur nasional 2023:

Minggu, 1 Januari 2023: Tahun Baru 2023

Minggu, 22 Januari 2023: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

Sabtu, 18 Februari 2023: Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW

Rabu, 22 Maret 2023: Nyepi Tahun Baru Saka 1945

Jumat, 7 April 2023: Wafat Isa Almasih

Sabtu-Minggu, 22-23 April 2023: Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah

Senin, 1 Mei 2023: Hari Buruh Internasional

Kamis, 18 Mei 2023: Kenaikan Isa Almasih

Kamis, 1 Juni 2023: Hari Lahir Pancasila

Minggu, 4 Juni 2023: Hari Raya Waisak

Kamis, 29 Juni 2023: Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah

Rabu, 19 Juli 2023: Tahun Baru Islam 1445 Hijriah

Kamis, 17 Agustus 2023: Kemerdekaan RI

Kamis, 28 September 2023: Maulid Nabi Muhammad SAW

Senin, 25 Desember 2023: Hari Raya Natal

Daftar lengkap cuti bersama 2023

Senin, 23 Januari 2023: Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

Kamis, 23 Maret : Cuti bersama Nyepi Tahun Baru Saka 1945

Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa, 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023: Cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah

Jumat, 2 Juni 2023: Cuti bersama Hari Raya Waisak

Selasa, 26 Desember 2023: Cuti bersama Hari Raya Natal

