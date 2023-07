Viral Bule AS Tebak Gaji Orang Indonesia Capai Rp75 Juta per Bulan, Nyatanya Ngenes!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Sedang ramai di media sosial tren bertanya tentang segala hal yang berhubungan dengan Indonesia kepada bule alias orang asing.

Salah satunya dilakukan oleh Instagram @catatanenterprenur. Dalam unggahan terbarunya yang viral, akun tersebut bertanya kepada beberapa orang asing tentang berapa kisaran gaji orang Indonesia, salah satunya adalah bule asal AS.

Tentu saja konten menarik karena penonton bisa membandingkan sendiri tentang bagaimana sistem Indonesia dengan beberapa negara mau di dunia.

Kala ditanya tentang berapa kisaran gaji per bulan yang diterima orang Indonesia, salah satu bule asal AS menjawab jika pendapatan RI mencapai Rp75 juta per bulan.

"5000 dollar (Rp75.000.000)," jawabnya ketika ditanya.

Karena jawaban keliru, maka orang di balik latar meminta bule AS tersebut menurunkan lagi angka tebakannya. Lucunya, tebakan kedua sang bule AS masih tinggi yakni setara dengan 2000 dollar alias Rp30 jutaan.

Masih keliru, bule asal AS kembali menebak jika rata-rata gaji orang Indonesia mencapai 1500 dollar atau Rp15 jutaan.

Karena jawaban ketiga tetap salah, maka penanya memberikan fakta bahwa rata-rata gaji orang Indonesia berada di angka Rp4,5 jutaan atau 300 dollar per bulan.

Bule asal AS tersebut kemudian merespons jika angka tersebut benar-benar tidak masuk akal jika digunakan untuk berbagai kebutuhan.

Ia bahkan bertanya apakah orang Indonesia bisa hidup dengan gaji Rp4,5 juta per bulan. "Apakah mereka baik-baik saja," tanyanya disambut gelak tawa.

