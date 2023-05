Jadwal KTT Asean 2023 di Labuan Bajo Hari Ini, Rabu (10/5)

Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-42 Asean 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Berikut jadwal KTT Asean 2023 yang digelar pada hari ini (10/5/2023).

Setidaknya akan ada 8 agenda yang akan dilaksanakan dalam KTT Asean 2023 pada hari ini, dimulai dari kedatangan para VVIP dan sambutan Presiden Joko Widodo dan nantinya akan ditutup dengan perjamuan makan malam.

Untuk agenda pembukaan atau opening session KTT Asean 2023 akan dilaksanakan di Meruorah Komodo Labuan Bajo. Kemudian dalam agenda terakhir yakni makan malam akan dilaksanakan Ayana Komodo Waecicu Beach.

Berikut Jadwal dari KTT Asean 2023 yang akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (10/5/2023).

1. Arrival of VVIP at Meruorah Komodo Labuan Bajo and Greetings by H.E. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia

Starts from 08:00

Lobby Area, Meruorah Komodo Labuan Bajo

2. ASEAN Leaders Group Photo

08.25 - 08.27

Viewing Deck, Lobby Area, Meruorah Komodo Labuan Bajo

3. 42nd ASEAN Summit - Opening Session

08:30 – 08.32

Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Ground Floor, Meruorah Komodo Labuan Bajo

4. ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) - Opening Session

09:45 – 09.47

Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Ground Floor, Meruorah Komodo Labuan Bajo

5. ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Youth - Opening Session

11:00 – 11.02

Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Ground Floor, Meruorah Komodo Labuan Bajo

6. ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)

14:00 – 14.02

Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Ground Floor, Meruorah Komodo Labuan Bajo

7. ASEAN Leaders’ Interface with High-Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2025 Vision (HLTF-ACV)

15:15 – 15:17

Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Ground Floor, Meruorah Komodo Labuan Bajo

8. Welcoming Dinner Hosted by H.E. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia

18:50 – 19:05

Front Beach Area of Kisik Seafood Restaurant, 2nd Floor, Ayana Komodo Waecicu Beach

