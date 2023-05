KTT Ke-42 Asean, 150 Siswa Labuan Bajo Sambut Kedatangan Kepala Negara

Bisnis.com, LABUAN BAJO - Sebanyak 150 siswa Labuan Bajo, Manggarai, Barat, NTT menyambut kedatangan kepala negara di sekitar Hotel Meruorah, Rabu (10/5/2023), lokasi KTT ke-42 Asean 2023.

Para siswa yang merupakan gabungan dari SDN Labuan Bajo 1, SDN Labuan Bajo 2, MIN, SDN Batu Cermin, dan SMPN 1 Komodo ini berdiri berjejer sambil memegang bendera negara anggota Asean seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Kamboja hadir lebih awal sekitar pukul 08.00 WITA, diikuti Laos pukul 08.02 WITA, Malaysia 08.04 WITA, dan Filipina 08.05 WITA. Lalu, Brunei Darussalam sekitar pukul 08.08 WITA, Timor Leste 08.13 WITA, Singapura 08.14 WITA, Thailand 08.18 WITA, dan Vietnam 08.21 WITA.

Sebagai informasi, KTT Asean hari ini akan melaksanakan sejumlah agenda.

Berikut agenda KTT Asean, Rabu (10/5/2023):

08.00 WITA - Arrival of VVIP at Meruorah Komodo Labuan Bajo and Greetings by H.E. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia

08.24-08.27 - Asean Leaders Group Photo

08.30-08.32 - Opening session 4nd Asean Summit

09.45-09.47 - Opening session Asean Leaders’ Interface with Representatives of Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)

11.00-11.02 - Opening session Asean Leaders’ Interface with Representatives of Asean Youth

14.00-14.02 - Opening session Asean Leaders’ Interface with Representatives of Asean Business Advisory Council (Asean BIC)

15.15 - 15.27 - Opening session Asean Leaders’ Interface with High-Level Task Force on Asean Community's Post 2025 Vision

18.50-19.05 - Welcoming Dinner Hosted by H.E. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia

