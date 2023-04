Asa Hutchinson, Saingan Terbaru Trump Berebut Tiket Capres dari Partai Republik

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Arkansas Asa Hutchinson, seorang kritikus vokal, secara resmi maju untuk menjadi kandidat calon presiden (cappres) dari Partai Republik pada pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) tahun 2024.

Hutchinson menyampaikan kabar tersebut dalam pengumuman dengan bendera di tangga gedung pengadilan di kampung halamannya di Bentonville.

"Saya telah menjadi seorang konservatif yang konsisten sepanjang waktu saya sebagai pemimpin partai, di Kongres AS dan sebagai gubernur," katanya pada Rabu (26/4/2023).

Hutchinson (72) secara resmi meluncurkan kampanyenya setelah mengumumkan pencalonannya ke Gedung Putih pada awal bulan ini.

"Dan sekarang, saya membawa semangat yang sama untuk bertempur di pertempuran lain, dan pertempuran itu untuk masa depan negara kita dan jiwa partai kita," lanjutnya, seperti dilansir dari Bloomberg, pada Kamis (27/4/2023).

Dia menggembar-gemborkan pengalamannya dan berjanji untuk membuat keputusan sulit untuk meningkatkan ekonomi AS dan mempertahankan supremasi hukum.

Dia akan segera membentuk komisi independen untuk menjamin masa depan Jaminan Sosial dan Medicare. Selain itu, dia juga berjanji untuk mengeluarkan yang terbaik dari Amerika pengulangan yang dia gunakan 11 kali dalam pengumumannya.

Hutchinson berjanji akan mengambil alih manajemen ekonomi, urusan luar negeri, dan perbatasan Presiden Joe Biden. Dia juga membuat kontras dengan saingannya dari Partai Republik.

"Saya bergabung dengan mereka yang mengatakan kami tidak ingin perang tanpa akhir di Ukraina, dan cara terbaik untuk menghindari perang panjang adalah membantu Ukraina menang hari ini," katanya, mengacu pada sikap Trump dan DeSantis yang lebih isolasionis.

Hutchinson bergabung dengan Trump, mantan Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley, pengusaha Ohio Vivek Ramaswamy dan pengusaha Michigan Perry Johnson sebagai kandidat GOP yang dinyatakan dalam pilpres AS 2024.

Anggota Partai Republik lainnya yang mempertimbangkan pencalonan 2024 termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis, mantan Wakil Presiden Mike Pence, Senator AS Tim Scott dari South Carolina, Gubernur New Hampshire Chris Sununu dan mantan Gubernur New Jersey Chris Christie.

Tanpa menyebut nama Trump, Hutchinson mengkritik pemimpin sesat yang menekankan harus menghentikan penegakan hukum, harus menghentikan FBI setelah penyelidikan federal terhadap mantan presiden.

Hutchinson mengatakan dia satu-satunya kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden dengan pengalaman luas dalam penegakan hukum, dan bahwa FBI perlu dipangkas dan difokuskan pada penanggulangan terorisme.

Menurutnya Trump harus keluar dari pencalonan karena kantor kepresidenan lebih penting daripada individu manapun, dan kasus kriminal yang dihadapi mantan presiden terlalu banyak menjadi tontonan.

Jajak pendapat menunjukkan Trump adalah yang terdepan dalam perlombaan GOP, jika mengarah ke pertandingan ulang potensial dengan Biden, yang mengumumkan tawaran pemilihannya sendiri pada Selasa (25/4/2023).

Hutchinson menyerukan kepemimpinan baru, mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan pertarungan ulang Biden-Trump tahun 2020, pada Selasa (25/4/2023).

Komite Nasional Demokrat menuduh Hutchinson mencoba menghapus dukungan sebelumnya untuk Trump.

"Setelah menyebut Donald Trump jenis pemimpin yang transparan dan berbicara terus terang yang dibutuhkan Amerika, Asa Hutchinson sekarang ingin menulis ulang sejarah, tetapi dukungannya untuk Trump dan agenda MAGA berbicara sendiri," kata Ketua DNC Jaime Harrison sebelum Pidato Hutchinson.

Hutchinson sebelumnya adalah perwakilan AS, Kepala Drug Enforcement Administration, Wakil Menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan pengacara AS untuk Arkansas.

Dia menjabat sebagai Gubernur Arkansas selama 8 tahun sebelum meninggalkan jabatannya pada awal tahun 2023 karena batasan masa jabatan.

