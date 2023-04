Digadang Jadi Cawapresnya Ganjar, Sandiaga: Kami Ini Sama-sama Pelari

Bisnis.com, JAKARTA – Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara mengenai potensinya bersanding dengan Ganjar Pranowo yakni sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Sandi mengatakan, ada beberapa kesamaan antaranya dirinya dan Ganjar, salah satunya adalah hobi berlari.

“Kami ini sama-sama pelari ya, kita pelari jarak jauh," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Kamis (27/4/2023).

Selain hobi, Sandi juga mengamini gaya memimpin Ganjar yang kerap turun menemui rakyat. Walhasi, sambung Menparekraf, Ganjar memiliki banyak kelebihan dan capaian yang membuatnya layak dan ideal diusung sebagai capres.

“Saya melihat bahwa dengan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat itu yang memang sangat diapresiasi oleh masyarakat. sekarang ini kita harus bisa menyerap aspirasi dan megnhadirkan solusi dan harus percepat capaian [pemerintah sebelumnya] ini, jangan business as usual, tapi harus ada thinking out of the box, ada inovasi,” imbuhnya.

Meskipun begitu, Sandiaga tak banyak berkomentar mengenai peluangnya menjadi cawapres Ganjar. Menurutnya, saat ini dirinya hanya ingin mengikuti arus politik dengan nyaman.

“Tak usah terburu-buru. Ojo kesusu karena tentunya ini harus dilandasi pemikiran-pemikiran dilandasi juga sebuah harapan dan aspirasi dari masyarakat yang harus kita tuangkan di pemilu nanti,” pungkas Sandiaga.

