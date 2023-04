One Way Dimulai Siang Ini, Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas

Bisnis.com, JAKARTA - Polri akan menerapkan one way atau satu arah dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung di Semarang Jawa Tengah sampai KM 70 Gerbang Tol Cikampek pada hari ini, Senin (24/4/2023).

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas bagi kendaraan dari Jakarta yang ingin menuju arah timur atau berlawanan dengan arus balik.

Dia menuturkana kendaraan yang ingin pergi ke arah timur terdapat dua opsi. Pertama mengambil arah melalui ke tol Cipularang dan mengambil exit tol di Sadang untuk mengambil jalan melalui arteri di Purwakarta.

“Ruas jalan tol Jakarta-Cikampek sampai KM 66 ambil arah kiri menuju ruas tol Cipularang masuk ke gerbang tol Kalihurip Utama selanjutnya keluar Sadang (Km 76 Cipularang), kemudian melewati Purwakarta melalui jalan arteri,” kata Eddy dalam keteranganya, Senin (24/4/2023).

Kedua, melalui exit tol di Dawuan dan nantinya melewati lewat Purwakarta/Cikampek melalui jalan arteri.

Seperti yang diketahui, pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way untuk memperlancar arus balik lebaran 2023 periode pertama akan diberlakukan mulai dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 70 Tol Jakarta - Cikampek(Japek).

Sebagaimana diketahui, periode arus balik setelah mudik lebaran terbagi menjadi 2. Periode pertama yaitu 24-26 April 2023, sedangkan periode kedua yakni pada 29 April-1 Mei 2023.

Berdasarkan akun Instagram resmi @ntmc_polri, Senin (24/4/2023) pembukaan one way akan dilakukan pukul 14.00 WIB siang ini setelah dilakukan pembersihan jalur one way yang akan dimulai pada 12.00 WIB.

"Pembersihan jalur one way akan dimulai pukul 12.00 WIB, Senin (24/4/2023). Untuk pembukaan rekayasa one wayakan dimulai sejak pukul 14.00 WIB sampai selesai atau situasional," tulis akun @ntmcpolri, dikutip Senin (24/4/2023).

