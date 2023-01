Awas Rusia! Prancis dan AS Siap Kirim Tank Tempur Lapis Baja ke Ukraina

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan siap mengirim tank tempur lapis baja ke Ukraina. Hal tersebut telah dia sampaikan ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dalam waktu yang bersamaan, Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi bahwa AS dapat mengirim Kendaraan Tempur Bradley kebanggaan US kepada Ukraina, seperti dikutip dari Bloomberg pada Kamis (5/1/2023).

Kepala intelijen militer Ukraina Kyrylo Budanov memperkirakan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia. Hal itu terjadi saat diplomat top Jerman mengatakan ada sedikit tanda bahwa Presiden Vladimir Putin berencana untuk mengakhiri perang Rusia vs Ukraina dalam waktu dekat.

Dia juga memperkirakan pertempuran akan berkobar pada bulan Maret karena Ukraina terus melakukan serangan.

Rusia mengatakan 89 tentara tewas dalam serangan roket Ukraina pada malam Tahun Baru 2023 yang menewaskan puluhan tentara Rusia. Peristiwa tersebut diakui Rusia sebagai salah satu kejadian paling mematikan selama perang Rusia vs Ukraina.

Di sisi lain, Putin berencana untuk mengadakan pembicaraan Rabu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang telah berusaha untuk memainkan peran perantara dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

"Pasukan Rusia fokus pada dorongan ke arah Bakhmut di timur Ukraina dan berusaha untuk meningkatkan posisi mereka di dekat Kupyansk, Avdiivka dan Lyman," kata Staf Umum Ukraina di Facebook.

Pasukan Ukraina menangkis serangan Rusia di dekat 10 permukiman terutama di wilayah Donetsk dan Luhansk, tambahnya.

Dalam 24 jam terakhir, pasukan Rusia melancarkan tujuh serangan rudal, 18 serangan udara dan menargetkan infrastruktur sipil di Donetsk dan wilayah selatan Zaporizhzhia dan Kherson dengan sistem peluncuran roket ganda.

