Sama-sama Pakai Boeing, Intip Spek Pesawat Kepresidenan Jokowi, Biden & Xi Jinping

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Ada yang berhasil mencuri di lapangan parkir pesawat VVIP peserta KTT G20 Bali.

Terlihat beberapa pesawat dari delegasi negara lain parkir berjejer di salah satu sudut Bandara I Gusti Ngurah Rai. Namun ada yang menarik dari foto yang beredar.

Tampak Indonesia One yang menjadi pesawat kepresidenan Joko Widodo paling mungil di antara pesawat kepresidenan negara lain.

Meski demikian, pesawat kepresidenan milik Joko Widodo tersebut sudah berjenis Boeing 737-800. Boeing sendiri merupakan merek pesawat terbang yang dibuat oleh perusahaan asal Amerika Serikat.

Boeing 737-800 yang digunakan Jokowi ini sudah dimodifikasi dengan hanya memuat 67 penumpang saja di dalamnya.

Dengan bobot yang kecil, Indonesia One mampu terbang 1.500 km lebih jauh ketimbang tipe komersialnya.

Sebagaimana umumnya Boeing 737-800, Indonesia One dengan sepasang mesin CFM56-7 yang memerlukan landasan pacu setidaknya 2.000 meter untuk take off dan landing.

Sama halnya dengan Presiden Joko Widodo, Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping juga menggunakan pesawat Boeing saat menghadiri KTT G20 Bali kemarin.

Meski demikian, tentu saja spesifikasi pesawat milik pemimpin dua negara terkaya di dunia itu jauh berbeda daripada apa yang ditawarkan Boeing 737-800 yang kerap disebut Indonesia One.

Spesifikasi Pesawat Joe Biden

Pesawat yang jadi kendaraan Joe Biden disebut Air Force One. Sementara tipe pesawatnya sendiri adalah Boeing 747-200B.

Sebagai pesawat kepresidenan, Boeing 747-200B sudah dimodifikasi secara besar-besaran yang speknya hampir mirip dengan pesawat militer AS, Boeing VC-25A.

Jika bandara tidak dapat mengakomodasi VC-25A karena kapasitas landasannya, Boeing C-32 yang lebih ringkas akan digunakan. Sebagai informasi, AS punya dua Boeing 747-200B sejauh ini.

Dan mirip dengan IL-96-300PU Rusia, modifikasi ekstensif dari dua Boeing 747-200B dirancang khusus untuk Presiden Amerika Serikat.

Sementara itu, pesawat VC-25A yang merupakan Boeing versi militer mereka memiliki penghematan bahan bakar yang lebih baik dan jangkauan penerbangan yang lebih jauh dibandingkan model aslinya.

Air Force One Boeing 747-200B milik Amerika Serikat ini sudah ada sejak zaman Donald Trump. Pesawat kepresidenan ini memiliki harga 1 miliar dolar.