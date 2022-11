Jokowi ke Pimpinan G20: Stop The War, I Repeat Stop The War!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BADUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan agar seluruh pemimpin Negara G20 dapat berkontribusi untuk menghentikan perang atau meredam potensi terjadinya konflik kontak senjata antarnegara.

“Mengawali sesi ketiga izinkan saya mengulangi pesan pembukaan KTT G20 kemarin (15/11), Stop the war, I repeat stop the war, let us at stick together,” kata Jokowi saat membuka sesi ketiga dari meeting pemimpin Negara G20 di Candi Ballroom The Apurva Kempinski, Bali, Rabu (16/11/2022).

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa perang hanya memberikan keburukan bagi seluruh elemen mulai dari masyarakat hingga Negara sehingga dengan tegas dia meminta agar setiap pihak dapat menghentikan perang sesegera mungkin.

“Karena banyak hal yang dipertaruhkan, perang hanya menyengsarakan rakyat, [mengganggu] pemulihan ekonomi dunia jika situasi tidak membaik sebagai pemimpin kita semua memiliki tanggung jawab memastikan situasi global kondusif bagi masa depan dunia,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi negara-negara G20 untuk bisa menyelamatkan dunia dari gejolak tantangan global saat ini. Dia juga menegaskan jangan sampai ada perang dingin lagi.

Hal ini disampaikannya saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali di bawah Presidensi Indonesia di The Apurva Kempinski Bali, kawasan Nusa Dua, Bali.

Dia menyampaikan, dalam situasi perang saat ini, negara-negara besar harus bertanggung jawab dalam menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB secara konsisten.

“[Bersikap] bertanggung jawab juga berarti kita harus segera mengakhiri perang. Jika perang tidak berakhir, dunia akan sulit bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan generasi mendatang,” tegas Jokowi.

Bahkan dia menyerukan kepada negara anggota G20 agar tidak kembali membiarkan dunia menghadapi perang dingin.

“Kita seharusnya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lainnya,” ucap Jokowi.

