Bjorka Buka Lowongan, Siapa yang Berani Daftar?

Bisnis.com, SOLO - Hacker Bjorka kembali berulah. Terbaru, dia justru berani membuka lowongan yang bisa diikuti oleh mereka yang tertarik dan sesuai kriteria.

Peretas Bjorka menjadi salah satu sosok yang sedang jadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut lantaran hacker yang mengaku yang Polandia ini mengklaim dirinya bisa meretas berbagai data penting pemerintahan.

Bjorka bahkan memiliki grup di Telegram yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan "pengikutnya".

Dilansir dari Tempo, peretas Bjorka saat ini sedang membutuhkan penerjemah bahasa. Informasi tersebut disampaikan langsung kepada member grup Telegramnya pada Selasa, 13 September 2022.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang tertarik menjadi penerjemah bahasa hacker Bjorka ini.

Pertama dia haruslah seorang wanita, dan yang kedua penerjemah harus pandai berbahasa Inggris, Indonesia dan Polandia,

"I need a translator. iIf u r translator and u r a woman, please contact me. give me ur rate (saya butuh penerjemah. jika Anda penerjemah dan seorang wanita, silakan hubungi saya. beri aku nilaimu)," tulis Bjorka di group telegram pada, Selasa, 13 September 2022.

Lebih lanjut, Bjorka menyampaikan kriteria bahasa yang dibutuhkan olehnya.

"Ah I forgot, you must to be able to speak polish too (ah aku lupa, kamu pasti bisa bahasa polandia juga)," tulis Bjorka.

Informasi tentang "lowongan kerja" Bjorka tersebut tidak bisa discreenshoot untuk berang bukti karena memang sengaja dikunci.

"Nggak bisa di screenshot karena memang di kunci. Di-screenrecord juga gak bisa. Tapi, terakhir dia update malem itu ada jamnya. Sampai sekarang gak ada update lagi," kata salah satu member group telegram Bjorka saat dihubungi Tempo.

