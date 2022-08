Parkir Indomaret Dipatok Rp15 Ribu, Tukang Parkir Dilaporkan Polisi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Unggahan Twitter @txtdrjkt menjadi viral karena adanya keluhan biaya parkir Rp15 ribu di daerah Kemang, Jakarta Selatan.

Setelah viral, korban pun melaporkan tukang parkir nakal tersebut ke pihak berwajib. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Kepolisian Sektor Mampang Komisaris Polisi Supriadi.

"Sudah kami klarifikasi kemarin, sudah kami bawa tukang parkirnya, sudah ditindaklanjuti oleh Polsek," ujar Supriadi pada Selasa (30/8/2022), dikutip dari Tempo.

Supriyadi mengaku bahwa masalah tersebut hanya salah paham antar kedua belah pihak.

Kronologi

Masalah ini bermula saat korban berbelanja ke restoran yang ada di seberang Indomaret menggunakan mobil. Namun korban akhirnya parkir di Indomaret.

Saat korban mau meninggalkan Indomaret, tukang parkir lantas minta biaya parkir sebesar Rp15 ribu. Korban pun kemudian memberikan uang kepada tukang parkir.

Dengan nominal tersebut, tukang parkir mengklaim bahwa itu adalah tarif parkir yang diberlakukan di lokasi tersebut.

Korban diduga memilih parkir di Indomaret karena biaya parkir di restoran seberang dimintai biaya Rp30 ribu.

"Jadi sebenarnya itu kesalahpahaman karena kan dia mau ke seberang, ke Dragon Flames (restoran). Kalau di seberang katanya bayarnya Rp30 ribu. Makanya dia parkir di Indomaret," kata Supriyadi.

Sebelumnya, pengunggah yang juga korban mengaku kaget saat diminta uang Rp15 ribu untuk biaya parkir di Indomaret.

Ia mengaku harus membayar uang parkir yang lebih mahal ketimbang apa yang dibeli di Indomaret itu.

"By the way gue kan parkir di Indomaret Kemang ya. Pas gue baru buka mobil si tukang parkir bilang mba bayar dulu. Hah, berapa? Rp15 ribu..what? Gue yang norak apa tukang parkirnya yang kebangetan? Beli aqua Rp5.500, parkir Rp15 ribu," dikutip dari akun @txtdrjkt, Selasa (30/8).

