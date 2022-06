Hari Ini Jenazah Eril Diterbangkan ke Indonesia, Ridwan Kamil Tulis Puisi Haru

Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wahyu Wijaya menyebutkan bahwa Ridwan Kamil dan keluarga beserta jenazah Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril dijadwalkan berangkat dari Swiss, Sabtu (11/6/2022) hari ini.

Waktu tibanya di Indonesia yaitu pada Minggu (12/6/2022). Sementara, prosesi pemakaman akan dilaksanakan pasa Senin (13/6/2022) di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung.

"Rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga yaitu daerah Cimaung Kabupaten Bandung," ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).

Di hari kepulangannya ke Indonesia, orangtua Eril, Ridwan Kamil memberikan untaian kata mengharukan untuk putra sulungnya. Lewat akun resmi @ridwankamil, dia membagikan foto desain pemakaman untuk Eril.

"Dear Eril,

Saatnya kamu pulang ke negeri untaian doa.

Ke negeri para Wali yang salah satunya adalah leluhurmu.

Dear Eril,

Sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa.

Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah.

Di sebelah sungai kecil, dengan pemandangan gunung dan pesawahan yang hijau permai.

Dear Eril,

Rumah akhirmu berada di sebelah masjid.

Masjid yang bertempat di kampung ibumu.

Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu.

Dan yang terpenting, Masjid ini dinamai seperti namamu.

Masjid Al Mumtadz.

Yang artinya “terbaik”.

“Terbaik” adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini.

Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu.

Eril, today is Saturday.

Its a good day to go home."

Diketahui kawasan Cimaung sendiri merupakan wilayah wisata dan agrobisnis yang sejuk. Kawasan ini menjadi lokasi favorit warga yang hendak melakukan camping dan wisata air. Aksesnya meski tidak lebar, bisa diakses dari Kota Bandung sekitar 1,5 jam perjalanan.

