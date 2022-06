Profil Anggito Abimanyu, Calon Anggota BPK 2022-2027

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi XI DPR mengumumkan Anggito Abimanyu sebagai salah satu dari sepuluh nama Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027.

Pengungkapan nama Anggito dilakukan untuk memenuhi prinsip transparansi publik, sehingga DPR mempublikasikan sepuluh calon BPK guna memperoleh masukan masyarakat yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih 1 orang sebagai Anggota sah BPK RI.

Dikutip melalui laman diplomaekonomi.ugm, Anggito menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebelumnya, dirinya merupakan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2012.

Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat lahir pada 19 Februari 1963, dirinya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Dirinya juga menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Sementara itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode 2005-2007. Sejak 2009 sampai sekarang, dirinya aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sebagai Sekretaris Umum dan sebagai Ketua Umum PB Persatuan Bola Basket Indonesia.

Anggito lulus dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1985. Pada 1989 dan 1993 Anggito berhasil meraih gelar Masters of Science dan Doctor of Philosophy dari University of Pennsylvania, Philadelpia, USA.

Pada 2010 Anggito mengundurkan diri dari Kemenetrian Keuangan setelah meniti karir selama 10 tahun di sana dan berkeinginan untuk mengajar kembali ke kampus.

Sementara itu, dikutip melalui laman bpkh, Anggito juga pada Juni 2012 diangkat menjadi pejabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama lantaran dianggap memiliki integritas untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dan umroh yang selama ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria yang telah melakukan konser saxophone ini memiliki beberapa lagu hasil karya sendiri antara lain From Asia to the world (theme song ADB), Journey, dan Rentak Rebana

