Bus Pemudik ini Lolos sampai Semarang, Begini Trik Sopir dan Kernetnya

Pagi ini, tim Gabungan Posko Covid Perbatasan Mangkang mengamankan 1 unit bus dari rombongan yg diduga pemudik dari Sumatra, sementara kita amankan untuk cek dari DKK.? ? sopir dan kenek masih ngeyel karena ada tulisan yg cukup mencolok "Pulang Kampung" bukan Mudik.? ? untuk penumpang kita turunkan dan selanjutnya dibariskan untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan? ? @dishubkotasmg ?