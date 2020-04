Akhiri Karantina, Ekonomi Vietnam Bersiap Rebound

Bisnis.com, JAKARTA - Vietnam sukses meratakan kurva infeksi virus Corona tanpa adanya kematian. Kini, Negeri Paman Ho itu bersiap membuka kembali ekonominya setelah pekan lalu membuka karantina.

Di awal masa pandemi, dua pengunjung dari negara tetangga China muncul sebagai kasus pertama Vietnam pada akhir Januari 2020. Pemerintah yang dipimpin Partai Komunis kemudian mulai menerapkan kontrol ketat.

Selama minggu-minggu berikutnya, Vietnam melarang hampir semua penerbangan domestik dan internasional, menginstruksikan apotek untuk melaporkan pelanggan yang membeli obat flu dan mengkarantina lebih dari 100.000 orang di kamp militer, hotel dan rumah-rumah yang diawasi secara ketat.

Nguyen Duc Hieu, seorang siswa berusia 22 tahun, terpaksa dikarantina ketika dia kembali dari London pada akhir Maret. Dalam perjalanan ke Kota Ho Chi Minh, pilot memberi tahu penumpang bahwa pesawat dialihkan ke Delta Mekong karena semua fasilitas karantina di pusat komersial negara penuh.

Penumpang kemudian diangkut dengan kendaraan militer, dibawa ke kamp karantina selama lebih dari dua minggu. "Ada enam hingga delapan orang di kamar dengan tempat tidur susun dan selimut militer," kata Hieu, dilansir Bloomberg, Senin (27/4/2020).