Keluyuran saat Lockdown Corona Didenda Rp120 Juta, @ganjar_pranowo: Mau Seperti itu?

Kemarin sy ngobrol via zoom dg para diplomat kita di Kualalumpur, Hongkong, Taipei & S’pore. Hadir juga kawan2 kita pekerja migran. Untuk menegakkan disiplin agar ikut aturan dlm rangka respon pandemi covid19 ternyata DENDA nya wow! Mau tahu? Kalau di Indonesia diterapkan spt ini setuju gak? #tetapdirumahaja #jagajarak #cucitanganpakaisabun #pakaimasker