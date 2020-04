@ridwankamil: Jabar Punya Alat PCR, Sehari Mampu Tes 2.000 Spesimen Corona

View this post on Instagram

DARI 140 MENJADI 2000-an TES SAMPLE SWAB PCR PER HARI. Pemprov Jawa Barat sudah membeli alat test swab PCR dari Korea Selatan. Wandahamidaah.. Ditambah dengan kolaborasi dengan lain-lain, maka pengetesan covid-19 dengan swab dahak PCR bisa melompat dari tadinya 140 perhari menjadi minimal 2000 sample per hari. PCR (Polymerase Chain Reaction) ngetes covid via dahak hidung tenggorokan. Akurasi mendekati 100 persen. Lab test PCR diperluas, selain di Kota Bandung, mulai dilakukan di Depok, Bogor, Kota Bekasi dan Cirebon. Kombinasi PSBB, ketaatan warga dan kemasifan test covid untuk menemukan peta persebaran, Insya Allah penanganan masalah covid-19 di Jawa Barat bisa lebih terkendali dan terukur. Warga mari disiplin dan taat. Para tenaga kesehatan mari bersemangat. Para pemimpin mari jaga amanat. Insya Allah dengan bekerja sama, #KitaPastiMenang.