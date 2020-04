Ekspresi Susi Pudjiastuti Soal Pernyataan Luhut Mengenai Corona di Iklim Tropis

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa virus Corona alias Covid-19 diperkirakan tidak kuat bertahan di iklim tropis, seperti Indonesia.

Hal itu disampikan dari hasil analisa dan riset sejumlah lembaga. "Dari hasil modelling, cuaca Indonesia di ekuator yang panas dan humidity tinggi maka untuk Covid-19 itu enggak kuat," ujarnya dalam konferensi video, Kamis (2/4/2020).

Pernyataan Luhut tersebut mendapatkan respons beragam di dunia maya, salah satunya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter @susipudjiastuti.

Uniknya, Susi hanya memposting berita mengenai pernyataan Luhut tersebut, disertai dengan emoticon atau emoji 'mikir' sebanyak delapan emoji. Tidak ada komentar sama sekali dalam postingan Susi tersebut.

Namun, postingan Susi tersebut, hingga berita ini diturunkan telah di-cuit ulang (retweet) lebih dari 14.900 kali dan disuka sebanyak 34.900 akun. Ratusan komentar pun berderet merespons postingan Susi tersebut.

Salah satu akun @JhonniSinaga20 berkomentar dengan menungguh hasil riset Cornell University yang bertema High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. Dalam riset itu membahas soal cuaca panas dan kelembaban yang mengikis penularan virus Corona.

Merespon postingan tersebut, Susi hanya berkomentar singkat. "So?"

Sementara itu, selain berkomentar mengenai penularan virus Corona pada daerah beriklim tropis, Luhut juga meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan pencegahan dengan menerapkan jaga jarak alias physical distancing.

"Kalau jaga jarak tidak dilakukan ya kondisi itu tidak berarti," tutur Luhut.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa penyebaran Corona di Tanah Air sangat bergantung kepada kedisiplinan masyarakat.