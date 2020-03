Kedubes AS Perintahkan Pemulangan Warga AS Di Bawah 21 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat memberi komando kepada anggota keluarga karyawannya di bawah usia 21 tahun di Indonesia kembali ke negaranya seiring dengan penyebaran Covid-19.

Hal itu diungkap dalam situs resminya, Kamis (26/3). Perintah tersebut berlaju bagi anggota keluarga karyawan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Misi AS ke Asean, Konsulat Jenderal Surabaya dan Konsulat Medan.

Departemen Luar Negeri membuat keputusan ini usai memantau penyebaran Covid-19 di Indonesia, kapasitas medis Indonesia saat ini, dan ketersediaan penerbangan dari Indonesia.

Adapun, Kedutaan Besar AS di Jakarta, Konsulat Jenderal AS di Surabaya dan Konsulat Medan tetap beroperasi hanya untuk fungsi misi kritis. Layanan untuk warga AS tetap tersedia.

Di bawah Penasihat Kesehatan Tingkat 4 Global, warga AS yang saat ini berada di Indonesia harus segera mengatur jadwal keberangkatan ke AS. Jika tidak, mereka harus siap untuk tetap di Indonesia untuk waktu yang lama.

Penerbangan komersial ke AS masih tersedia, meskipun pada tingkat yang sangat berkurang.

"Kami sangat menyarankan bagi warga AS yang bepergian ke luar negeri untuk mendaftarkan rencana perjalanan mereka di www.travel.state.gov menggunakan Program Pendaftaran Pelancong Cerdas [STEP]. Dan membaca informasi yang terdapat di situs," seperti dikutip dari informasi itu

Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengatur informasi terkait dengan Covid-19 di Indonesia. Informasi tersebut bisa didapat melalui situs resminya maupun sambungan telepon +62–21-5210411 or +62–82–12123119.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan perluasan screening dan sistem karantina untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pembatasan perjalanan dapat diberlakukan dengan sedikit atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap orang yang telah mengunjungi China, Iran, dan sebagian daerah Italia dan Korea Selatan dalam 14 hari terakhir akan ditolak masuk. Kunjungi situs web Imigrasi Indonesia untuk informasi tambahan.

Berikut adalah tindakan yang harus diambil oleh warga AS di Indonesia dalam masa Covid-19:

1. Konsultasilah dengan situs web Centers for Disease Control and Prevention (CDC) untuk informasi terbaru.

2. Untuk informasi terbaru tentang apa yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko tertular COVID-19, lihat rekomendasi terbaru CDC.

3. Kunjungi halaman krisis COVID-19 ontravel.state.gov untuk informasi terbaru.

4. Periksa maskapai penerbangan atau jalur pelayaran Anda terkait dengan informasi terbaru tentang jadwal perjalanan Anda dan / atau potensi pembatasan.

5. Kunjungi halaman web Kedutaan Besar AS untuk informasi tentang kondisi di Indonesia.

6.Kunjungi situs web Departemen Keamanan Dalam Negeri tentang pembatasan perjalanan terbaru ke Amerika Serikat.

7. Segera cari perawatan medis jika Anda mengalami gejala Covid-19 (atau gejala serupa) atau terpapar dengan seseorang yang mungkin menderita Covid-19 dalam enam pekan terakhir.