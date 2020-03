Konferensi Virus Corona Batal Akibat Penyebaran Virus Corona, Kok Bisa?

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Hubungan Luar Negeri AS (Council on Foreign Relations/CFR) membatalkan konferensi meja bundar 'Doing Business Under Coronavirus' yang semula dijadwalkan pada Jumat (13/3/2019).

CFR juga telah membatalkan konferensi tatap muka lainnya yang dijadwalkan dari 11 Maret hingga 3 April, termasuk meja bundar di New York dan Washington dan acara nasional di sekitar AS.

Pertemuan CFR menambah daftar panjang acara yang dibatalkan dan ditunda di AS. Acara besar yang ditunda lainnya adalah pameran mobil tahunan New York. Asosiasi Dealer Otomotif New York mengatakan bahwa pameran mobil akan dijadwalkan kembali hingga akhir Agustus.

Di seluruh AS, penyebaran virus corona telah berdampak pada lebih dari 50 acara perusahaan besar dengan perkiraan peserta hampir 1 juta orang.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak muncul di dalam pengarahan Gedung Putih terhadap wabah virus corona pada hari Selasa (10/3/2020), setelah sehari sebelumnya berjanji akan mengumumkan paket stimulus ekonomi utama.

Setelah mengumumkan rencana stimulus ekonomi menyusul penurunan terdalam indeks S&P 500 sejak 2011, Trump mengatakan kepada wartawan pada briefing sehari sebelumnya bahwa dirinya akan mengumumkan sejumlah langkah ekonomi.

"Saya akan berada di sini besok sore untuk memberi tahu Anda tentang beberapa langkah ekonomi yang kami lakukan, yang akan menjadi langkah utama," katanya.

Berdasarkan data Worldometers, jumlah kasus virus corona mencapai 975 pasien. Angka ini melonjak sebanyak 271 kasus pada Rabu (11/3/2020).