Daftar Lengkap Lokasi Rest Area di Tol Trans Jawa untuk Istirahat saat Arus Balik Lebaran 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Rest area menjadi lokasi penting yang dibutuhkan para pemudik saat istirahat dalam perjalanan ke kampung halaman.

Biasanya, di sepanjang jalan tol ada banyak titik lokasi rest area.

Rest area ini memiliki tiga tipe. TIPE A adalah rest area tipe besar yang dilengkapi SPBU, rumah makan, ATM, pengisian e-Toll, toilet, klinik kesehatan, minimarket, masjid/musholla, ruang terbuka hijau hingga lahan parkir yang cukup luas.

TIPE B adalah rest area tipe sedang yang tidak memiliki SPBU, namun telah dilengkapi beberapa fasilitas umum seperti musala, toilet, dan restoran.

Sedangkan TIPE C adalah rest area yang ukuran lebih kecil jika dari TIPE A dan TiIPE B. Rest area TIPE C umumnya hanya memiliki toilet, kios atau warung, musala kecil dan tempat parkir yang bersifat sementara.

Jika terdapat kode A pada rest area tersebut, maka lokasinya berada di jalur yang pergi meninggalkan Jakarta menuju ke arah Timur. Sedangkan, rest area dengan kode B adalah jalur yang menuju ke arah Jakarta atau menuju Barat.

Daftar Rest Area Tol Trans Jawa yang Dapat Anda Singgahi 2025

Rest Area Tol Trans Jawa Koridor Merak-Jakarta

Berikut adalah daftar lokasi rest area yang tersedia di ruas tol Tangerang-Merak dan Jakarta-Tangerang berdasarkan arah perjalanan.

1. Ruas Tol Tangerang-Merak

Arah menuju Merak: TIPE A KM 42 dan TIPE A KM 68

Arah menuju Jakarta: TIPE A KM 68 dan TIPE A KM 45

2. Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Arah menuju Tangerang: TIPE A KM 13

Arah menuju Jakarta: TIPE A KM 14

Rest Area Tol Trans Jawa Koridor Jakarta-Cirebon-Semarang

Salah satu rest area di bawah ini dapat menjadi pilihan memiliki fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengemudi dan penumpang. Berikut adalah daftar rest area berdasarkan ruas tol dan arah perjalanan.

1. Ruas Tol Jakarta-Cikampek

Arah menuju Cikampek: TIP C KM 18, TIP A KM 19, TIP C KM 25, TIP B KM 33, TIP A KM 40, TIP C KM 41, TIP B KM 50, TIP A KM 57, dan TIP C KM 59

Arah menuju Jakarta: TIPE A KM 6, TIPE C KM 19, TIPE B KM 32, TIPE C KM 34, TIPE A KM 42, TIPE B KM 52, TIPE C KM 58, TIPE A KM 62, dan TIPE B KM 71

2. Ruas Tol Cikampek-Palimanan

Arah menuju Palimanan: TIPE B KM 86, TIPE A KM 102, TIPE B KM 130, dan TIPE A KM 166

Arah menuju Cikampek: TIPE B KM 86, TIPE A KM 101, TIPE B KM 130, dan TIPE A KM 164

3. Ruas Tol Palimanan-Kanci

Arah menuju Kanci: TIPE A KM 207

Arah menuju Palimanan: TIPE A KM 208

4. Ruas Tol Kanci-Pejagan

Arah menuju Pejagan: TIPE A KM 228

Arah menuju Kanci: TIPE A KM 229

5. Ruas Tol Pejagan-Pemalang

Arah menuju Pemalang: TIPE B KM 252, TIPE B KM 275, dan TIPE A KM 287

Arah menuju Pejagan: TIPE B KM 260, TIPE B KM 282 dan TIPE A KM 293

6. Ruas Tol Pemalang-Batang

Arah menuju Batang: TIPE C KM 344

Arah menuju Pemalang: TIPE C KM 344

7. Ruas Tol Batang-Semarang

Arah menuju Semarang: TIP A KM 379 dan TIP B KM 391

Arah menuju Batang: TIP A KM 360 dan TIP A KM 389

Rest Area Tol Trans Jawa Terdekat Koridor Semarang-Surakarta-Surabaya

Berikut adalah daftar rest area sebelum Anda melanjutkan perjalanan berdasarkan ruas tol dan arah perjalanan:

1. Ruas Tol Semarang ABC

Semarang dalam kota: TIP B KM 5

2. Ruas Tol Semarang-Solo

Arah menuju Solo: TIP A KM 429, TIP C KM 458, dan TIP C KM 487

Arah menuju Semarang: TIP C KM 429, TIP B KM 444, TIP C KM 456, dan TIP C KM 487

3. Ruas Tol Solo-Ngawi

Arah menuju Ngawi: TIP A KM 519, TIP B KM 538, dan TIP A KM 575

Arah menuju Solo: TIP A KM 519, TIP B KM 538, dan TIP A KM 575

4. Ruas Tol Ngawi-Kertosono

Arah menuju Kertosono: TIP B KM 597, TIP A KM 626, dan TIP C KM 640

Arah menuju Ngawi: TIP B KM 597, TIP A KM 626, dan TIP C KM 640

5. Ruas Tol Kertosono-Mojokerto

Arah menuju Mojokerto: TIP B KM 678 dan TIP B KM 695

Arah menuju Kertosono: TIP B KM 678 dan TIP B KM 695

6. Ruas Tol Mojokerto-Surabaya

Arah menuju Surabaya: TIP A KM 725

Arah menuju Mojokerto: TIP A KM 726

Rest Area Tol Trans Jawa Terdekat Koridor Surabaya-Gempol-Banyuwangi

Rest area di Tol Trans Jawa koridor Surabaya-Gempol-Banyuwangi menjadi pilihan tepat bagi pengendara yang membutuhkan tempat istirahat selama perjalanan. Berikut adalah daftar rest area berdasarkan ruas tol dan arah perjalanan:

1. Ruas Tol Surabaya-Gempol

Arah menuju Gempol: TIP A KM 26

Arah menuju Surabaya: TIP A KM 25

2. Ruas Tol Gempol-Pasuruan

Arah menuju Pasuruan: TIP C KM 792

Arah menuju Gempol: TIP C KM 792

3. Ruas Tol Pasuruan-Probolinggo

Arah Probolinggo: TIP C KM 819 dan 833

Arah Pasuruan: TIP C KM 833 dan 819