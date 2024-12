Trump Soroti Mahalnya Tarif Terusan Panama: Turunkan atau Kembalikan ke AS!

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyoroti tarif Terusan Panama yang sangat tinggi untuk kapal-kapal angkatan laut dan niaga AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyoroti tarif Terusan Panama yang sangat tinggi untuk kapal-kapal angkatan laut dan niaga AS. Dia menuntut supaya biaya tersebut diturunkan atau Panama harus mengembalikan terusan itu ke AS.

"Biaya yang dibebankan oleh Panama sungguh menggelikan, terutama jika kita tahu kemurahan hati luar biasa yang telah diberikan AS kepada Panama. Penipuan total terhadap negara kita ini akan segera dihentikan," kata Trump dalam sebuah posting di platform Truth Social miliknya dikutip dari Bloomberg, Minggu (22/12/2024).

AS adalah pelanggan terusan terbesar, yang bertanggung jawab atas sekitar tiga perempat kargo yang melewatinya setiap tahun. Namun, kekeringan yang berkepanjangan telah menghambat kemampuan terusan itu untuk memindahkan kapal-kapal antara Samudra Atlantik dan Pasifik.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Lael Brainard mengatakan minggu lalu bahwa gangguan yang diakibatkannya berkontribusi pada tekanan rantai pasokan yang telah meningkatkan inflasi.

Otoritas Terusan Panama mengatakan Jumat lalu bahwa terusan itu menyumbang US$2,47 miliar ke kas Panama pada tahun fiskal 2024, penurunan tahunan kedua berturut-turut.

AS menyelesaikan pembangunan terusan sepanjang 51 mil (82 kilometer) melalui tanah genting Amerika Tengah pada tahun 1914, tetapi menyerahkannya kembali ke Panama pada tahun 1999 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh mantan Presiden Jimmy Carter pada 1977 — sebuah tindakan yang disebut Trump bodoh.

Trump menyatakan bahwa terusan itu terancam jatuh ke tangan yang salah, dengan mengatakan bahwa terusan itu bukan milik China untuk dikelola. China adalah pelanggan terbesar kedua. Sebuah perusahaan China yang berbasis di Hong Kong mengendalikan dua dari lima pelabuhan yang berdekatan dengan terusan itu, satu di setiap sisinya.

“Itu tidak diberikan untuk kepentingan orang lain, tetapi hanya sebagai tanda kerja sama dengan kami dan Panama,” kata Trump.

“Jika prinsip-prinsip, baik moral maupun hukum, dari sikap memberi yang murah hati ini tidak diikuti, maka kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan kepada kami, secara penuh, dan tanpa pertanyaan. Kepada Pejabat Panama, mohon dibimbing sebagaimana mestinya!”

Kedutaan Besar Panama di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang pejabat pemerintah Panama mengatakan dia mengetahui pernyataan Trump dan akan ada tanggapan resmi dalam satu atau dua hari ke depan. Seorang juru bicara kanal menolak berkomentar hingga pemerintah menanggapi.