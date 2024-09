Tuntutan Tak Dipenuhi, Pegawai Boeing Bakal Mogok Kerja

Aksi mogok kerja Boeing Co. akan dimulai pada Jumat (13/9/2023) tengah malam waktu Seattle, AS—menjadi mogok kerja pertama di pabrik pesawat itu sejak 2008.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pekerja di pabrik pesawat Boeing Co. bersiap melakukan aksi mogok kerja setelah para anggota serikat terbesarnya menolak tawaran kontrak yang diajukan perusahaan.

Mengutip Bloomberg, aksi tersebut akan melumpuhkan sektor manufaktur di seluruh pusat jet komersial Boeing Co., yang bertempat di Seattle, Amerika Serikat (AS).

Pemogokan tersebut akan dimulai pada Jumat tengah malam waktu Seattle. Ini merupakan aksi mogok pertama sejak 2008 yang dilakukan oleh distrik Asosiasi Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara atau International Association of Machinists And Aerospace Workers (IAM), yang mewakili 33.000 karyawan Boeing di seluruh Pantai Barat AS.

Hal ini menambah beban bagi pabrikan pesawat tersebut, yang sudah terhuyung-huyung akibat penurunan kualitas setelah hampir terjadi bencana pada awal tahun 2024 yang memicu penyelidikan, pemberontakan pelanggan, dan perombakan eksekutif.

"Hal ini sudah lama terjadi, anggota kami berbicara dengan lantang dan jelas malam ini. Jelas ada beberapa aspek dalam perjanjian ini yang tidak cukup baik," kata Jon Holden, presiden IAM Distrik 751, di hadapan anggota serikat pekerja dan media, dilansir dari Bloomberg pada Jumat (13/9/2024).

Saat dia selesai berbicara, seruan untuk melakukan mogok kerja memekakkan telinga.

Mayoritas anggota memberikan suara untuk mogok, dengan 94,6% memilih menolak tawaran tersebut dan 96% mendukung pemogokan, mengabaikan permohonan perdamaian dari CEO baru Boeing, Kelly Ortberg, yang telah berjanji untuk mengatur ulang hubungan perburuhan.

Para buruh juga menentang rekomendasi dari pemimpin serikat pekerja Boeing sendiri bahwa mereka menerima persyaratan yang mencakup jaminan kenaikan gaji sebesar 25% selama empat tahun.

Meskipun ini merupakan kenaikan gaji terbesar yang pernah ditawarkan oleh pembuat pesawat tersebut, para pekerja memperkirakan kenaikan gaji yang jauh lebih besar. Mereka juga marah karena ketentuan tersebut juga menghilangkan bonus tahunan.





Apa yang Terjadi dengan Boeing?

Boeing berada dalam situasi sulit secara finansial sejak kecelakaan pada 5 Januari memperlihatkan kekurangan di pabriknya dan memaksa pembuat pesawat tersebut mengurangi produksi. Akibatnya, perusahaan tersebut mengalami kehilangan uang tunai, dan peringkat kreditnya berada satu tingkat di atas tingkat spekulatif, menempatkan pembuat pesawat tersebut dalam posisi yang sulit karena harus menghadapi beban utang yang besar sebesar US$45 miliar.

Kekalahan di tangan buruh berarti Boeing dan IAM District 751 harus kembali ke meja perundingan untuk mencoba menemukan persyaratan yang memuaskan anggota serikat pekerja dengan sejarah aktivisme yang panjang.

Cai von Rumohr, analis di TD Cowen, memperkirakan pemogokan ini dapat berlangsung selama lebih dari 50 hari, sejalan dengan pemogokan sebelumnya, yang akan mengurangi arus kas Boeing sebesar US$3 miliar hingga US$3,5 miliar.

Dalam waktu sekitar dua jam, para pekerja Boeing akan mulai melakukan aksi mogok dengan berbaris pada sekitar 30 gerbang perusahaan dari California hingga Moses Lake, di timur Washington.

Karena serikat pekerja mengklaim adanya pemogokan akibat praktik perburuhan yang tidak adil, seorang mediator akan ditugaskan oleh Dewan Hubungan Perburuhan Nasional federal, kata Holden. Belum ada pembicaraan yang dijadwalkan. Dan sebagai pemimpin serikat pekerja, Holden ingin terlebih dahulu meminta para pekerja untuk menentukan prioritas utama mereka.

Boeing mengatakan tawarannya adalah yang terbaik yang bisa mereka ajukan mengingat kondisi keuangan mereka yang terbatas. Perusahaan belum mengatakan bagaimana mereka akan meresponsnya, namun para manajer telah menyelidiki pekerja lain minggu ini untuk melihat apakah mereka memiliki keterampilan untuk menggantikan sementara anggota IAM yang mogok.

Menjelang keputusan yang diambil pada larut malam tersebut, anggota IAM di luar pabrik Boeing di Renton, tempat pabrik tersebut memproduksi pesawat jet 737 Max, menyuarakan kemarahan mereka atas tawaran tersebut. Para pekerja juga menggambarkan rasa frustrasi mereka melihat upah yang stagnan berdasarkan kesepakatan jangka panjang yang dicapai pada tahun 2014 yang juga menghapuskan dana pensiun.

Mereka juga marah karena perusahaan mempertahankan ketentuan yang memaksa pekerja per jam untuk bekerja selama enam tahun sebelum mereka mencapai kategori gaji maksimum.

"Saya bekerja lembur dalam jumlah yang sangat banyak hanya untuk bertahan hidup," kata Zachary Haley, inspektur jaminan kualitas 737 yang telah bekerja di Boeing selama lima tahun.