Bukan Gibran, Prabowo Ditemani Didit saat Temui Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan lawatan ke beberapa negara Asean dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agendanya, Prabowo mengunjungi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Dikutip dari akun Instagram resmi Prabowo Subianto @prabowo, Menteri Pertahanan aktif tersebut memakai setelan jas dan celana hitam serta kemeja putih. Prabowo dan Thaksin tampak tersenyum saat berfoto bersama di salah satu ruangan kerja di residen mantan PM Thailand tersebut di Bangkok.

"Thank you His Excellency, Dr. Thaksin Shinawatra for inviting me to a warm dinner at your residence in Bangkok. Honoring the friendship between our families, and looking forward to welcome you in Indonesia.

Terima kasih Yang Mulia, Dr. Thaksin Shinawatra yang telah mengundang saya untuk makan malam yang hangat di kediaman Anda di Bangkok. Saya sangat menghargai persahabatan antara keluarga kita, dan menantikan kedatangan Anda di Indonesia," tulis akun Instagram @prabowo seperti dikutip, Senin (9/9/2024).

Namun, ada hal yang menarik dari kunjungan Prabowo menemui Thaksin di Bangkok. Alih-alih mengajak Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, Prabowo justru menggandeng putranya, yaitu Didit Hediprasetyo untuk menemaninya.

Dalam unggahan di Instagram, terlihat Prabowo dan Didit berfoto dengan Thaksin dan putrinya, yang kini menjadi PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra.

"Congratulations to the new Prime Minister of Thailand, Her Excellency Paetongtarn Shinawatra, @ingshin21. Looking forward to work together with you and your cabinet to greater heights between the two Southeast Asian countries in the future," tulis @prabowo.

Lantas, kemana Gibran saat Prabowo dan Didit mengujungi kepala negara Asean?

Gibran Rakabuming justru muncul tanding mini soccer dengan adiknya, Kaesang Pangarep dalam laga PSI vs tim Gibran.

Momen itu dibagikan oleh akun instagram Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam akun instagram tersebut dijelaskan bahwa pertandingan mini soccer digelar antara DPP PSI bersama ketua umum PIS Kaesang dan tim Gibran wapres terpilih RI 2024-2029.

"Olah raga, sehat, bahagia. Ketika matahari sudah jinak, makin rebah ke Barat, saatnya beraksi. Bersama jajaran DPP PSI. Mas Ketum Kaesang main mini soccer. Mas Wapres Terpilih juga ikutan lhoo. Ada yang bisa tebak score? Kira-kira tim Mas Wapres Gibran dan Mas Ketum Kaesang berapa ?" tulis akun tersebut.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga ikut serta dalam laga mini soccer tersebut. Di akun instagramnya, dia mengunggah video pertandingan itu dengan judul Maarten Paes mode fun football. Raja Juli juga ikut dalam laga tersebut sebagai penjaga gawang alias kiper.

Dalam video yang diunggah tersebut, tampak Kaesang memakai kostum berwarna hitam-hitam dengan nomor punggung 12. Sedangkan Gibran memakai kaos abu-abu dan celana hitam dengan nomor.

Beberapa kali tampak Gibran menggocek bola berusaha mencetak gol ke gawang DPP PSI, namun berhasil dihalau. Namun kemudian, assist Gibran berhasil mencetak gol. Sedangkan Gibran tampak sekali mencetak gol tunggal.

Disebutkan jika mini soccer tersebut digelar di lapangan Cikini Jakarta Pusat. Di akhir video, muncul tulisan PSI Partai Jokowi.