Sekjen Golkar Ungkap Alasan RK-Suswono Dipasangkan untuk DKI Jakarta

Golkar mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus memasangkan Ridwan Kamil dengan politkus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suswono.

Lodewijk menurutnya bahwa RK dan Suswono memiliki latar belangan yang mumpuni. RK, kata dia, bahkan harus mengalami perjalanan panjang sebelum sampai ke Jakarta.

"Alhamdulillah, setelah berjalan panjang, rupanya Pak Emil on the way alias OTW ke Jakarta. Lama banget baru nyampe," kata Lodewijk, Senin (19/8/2024).

Bagi Golkar, RK adalah sosok yang memiliki track record yang tidak bisa dinpadang sebelah mata. Apalagi, Ridwan Kamil, juga merupakan mantan Gubernur Jawa Barat, provinsi yang memiliki populasi paling banyak di Indonesia.

Sementara itu Suswono, lanjut Lodewijk, memiliki pengalaman di birokrasi khususnya di pemerintah pusat. Suswono, pernah menjadi Menteri Pertanian. Kombinasi pengalaman kedua sosok tersebut dinilai sebagai racikan yang pas.

"Nah inilah kombinasi yang saya pikir sangat baik. Dan ada kombinasi nasionalisme di situ, dan ada kombinasi dari katakan usur keagamaan," jelasnya.

Golkar cukup optimistis, RK dan Suswono mampu mengawal transisi status ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Itu akan tercapai apabila 12 partai yang memberikan dukungan kepada Kang Emil dan Pak Suwono dapat mendukung dengan baik," pungkasnya.