Bisnis.com, JAKARTA - Bulan Agustus selalu dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan RI yang menjadi hari libur nasional. Selain itu, ada hari besar internasional yang terjadi pada bulan Agustus ini.

Agustus yang merupakan bulan kedelapan dalam kalender Masehi tahun ini dimulai pada Kamis (1/8/2024).

Bulan Agustus selalu dirayakan sebagai bulan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) setiap tanggal 17 Agustus.

Tahun ini hari libur nasional untuk merayakan kemerdekaan Indonesia jatuh pada Sabtu (17/8/2024).

Tanggal tersebut menjadi satu-satunya libur nasional dan tanggal merah (di luar tanggal merah setiap pekan) pada bulan Agustus 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 855/2023, No. 3/2023, dan No. 4/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, tak ada cuti bersama pada bulan ini.

Soal hari besar, Agustus juga dirayakan sebagai Hari Dharma Wanita Nasional, Hari Pramuka, dan Hari Maritim Nasional.

Di level internasional, ada Hari Ulang Tahun Asean yang akan dirayakan pada bulan ini.

Agustus juga menjadi peringatan hari pengeboman Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Sekutu.

Berikut daftar hari libur nasional dan hari besar internasional Agustus 2024: