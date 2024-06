Rombongan Militer AS Kunjungi Kemenhub, Bahas Soal Apa?

Kemenhub membahas kerja sama penjagaan laut dan pantai Indonesia bersama dengan US Coast Guard.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat penjagaan laut dan pantai Indonesia dengan melakukan pelatihan bersama US Coast Guard (USCG), bagian dari militer Amerika Serikat (AS).

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Jon Kenedi, mengatakan US Coast Guard menawarkan pelatihan bagi Indonesia Coast Guard, khususnya terkait kemampuan pasukan khusus.

"Kunjungan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang penjagaan laut dan pantai," katanya dalam siaran pers, Sabtu (1/6/2024).

Dia menambahkan kerja sama pelatihan ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan kapabilitas personil KPLP. Selain itu, dapat mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam berbagai aspek penjagaan laut dan pantai, serta teknologi pendukungnya.

KPLP juga berharap dapat mengadakan kunjungan USCG ke pangkalan Tanjung Priok, Jakarta, guna memperkenalkan kemampuan dan peralatan yang dimiliki oleh KPLP.

Kunjungan ini juga menyoroti rencana acara di Surabaya, dengan lebih dari 10 perwakilan dari USCG akan mengajar tentang keamanan siber. Tidak hanya itu, delegasi Amerika juga membawa beberapa instansi terkait keamanan siber untuk memberikan materi secara maksimal, dengan harapan KPLP juga melibatkan berbagai instansi lain seperti polisi, bea cukai, TNI AL, dan karantina.

Pertemuan ini juga membuka peluang hibah kapal patroli dari USCG kepada KPLP. Peluang ini didasarkan pada hibah serupa yang telah dilakukan Amerika Serikat kepada Coast Guard Filipina dan Vietnam, serta pengalaman hibah pesawat tempur kepada TNI.

Dalam pertemuan tersebut, Jon Kenedi mengungkapkan USCG menanyakan dan berdiskusi terkait tugas dan wewenang KPLP dalam pemeriksaan kapal di laut yang ternyata memiliki banyak kesamaan. Perbedaan utama terletak pada fokus kewenangan terhadap penyelundupan narkoba dan manusia, yang menjadi prioritas USCG.

"US Coast Guard memiliki kewenangan lebih luas terkait penanganan penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia, sementara KPLP lebih fokus pada regulasi pelayaran sesuai UU No. 17/2008," katanya.

Adapun, delegasi US Coast Guard (USCG) yang diwakili oleh Special Forces Surveillance US Coast Guard Bryan, US Air Forces Bryce S. Yamamoto, dan Lyle dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

