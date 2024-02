Para Universitas di Inggris Buka Pintu Lebar untuk Mahasiswa Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Study in UK (SI-UK) Indonesia yang merupakan organisasi asal Inggris yang mewakili seluruh universitas-universitas ternama dari Inggris Raya (UK), terus membuka lebar peluang bagi pelajar Tanah Air untuk belajar di Negeri Ratu Elizabeth tersebut.

Country Director Study in UK (SI-UK) Indonesia yakni Gianti Atmojo mengatakan, melalui kemitraan erat bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan program Chevening Scholarship, pihaknya terus menginspirasi para pelajar Indonesia yang bercita-cita menempuh pendidikan tinggi di Inggris Raya dengan menciptakan peluang besar bagi mereka bisa diterima di universitas impian.

"Sejak didirikan pada September 2021, visi dan misi utama Study in UK (SI-UK) di Indonesia adalah mendampingi mahasiswa dan calon mahasiswa menuju kesuksesan di Inggris Raya. Kolaborasi dan dukungan bersama LPDP, Chevening Scholarship, British Council, serta institusi pendidikan UK dalam jaringan kami, membuka akses luas bagi pelajar Indonesia, termasuk jalur beasiswa bergengsi, guna meraih kesempatan masuk di universitas-universitas prestisius,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/2/2024).

Adapun, berdasarkan laporan LPDP pada akhir tahun 2022, mayoritas pelajar Indonesia lebih memilih melanjutkan pendidikan tinggi mereka di kawasan Eropa. Sebanyak 6 dari 10 universitas yang paling sering dipilih oleh mereka berada di Inggris Raya, seperti University College London (UCL), The University of Manchester, The University of Edinburgh, University of Leeds, University of Glasgow, University of Birmingham.

Sementara itu, program beasiswa Chevening di Indonesia sendiri tercatat telah melahirkan hampir 2.000 orang alumni. Beberapa dari alumni tersebut merupakan tokoh berpengaruh tanah air, seperti Riri Riza yang telah melahirkan berbagai film tanah air bergengsi seperti Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta? 2 (AADC 2) dan juga Laskar Pelangi.

Chevening Scholarship merupakan program beasiswa yang telah hadir sejak tahun 1983 dan didukung penuh oleh pemerintah UK. Bermitra dengan seluruh universitas di Inggris Raya, Chevening Scholarship menawarkan program 1 tahun pascasarjana (S2) di semua jurusan.

Saat ini, program Chevening Scholarship sedang berlangsung dan masuk tahap pengumuman untuk sesi wawancara dengan pelamar yang lolos verifikasi. Rencananya, sesi wawancara mahasiswa dengan tim dari Chevening Scholarship dan British Embassy di Jakarta akan berlangsung pada 26 Februari 2024 hingga 26 April 2024.

Dalam kesempatannya, British Embassy Jakarta Scholarship dan Alumni Coordinator, Vonny Lisayani dari Program Beasiswa Chevening, memberikan apresiasi atas upaya Study in UK (SI-UK) Indonesia senantiasa memberikan konsultasi dengan pendekatan objektif serta informasi yang seimbang dalam membantu para pelajar membuat keputusan yang sesuai tujuan dan aspirasi mereka.

“Study in UK (SI-UK) Indonesia dan Chevening memiliki dedikasi yang sama dalam mendukung terbuka luasnya peluang bagi pelajar Indonesia untuk dapat belajar di UK dan Irlandia.,” ujar Vonny.

Tidak hanya Chevening Scholarship, program beasiswa LPDP gelombang pertama pun sedang berlangsung dan akan masuk tahap pengumuman hasil seleksi administrasi pada 1 Maret 2024 mendatang. Proses yang akan berlanjut hingga Juni mendatang, membuka kuota penerimaan beasiswa dengan total 8.000 hingga 10.000 mahasiswa, baik untuk universitas dalam dan luar negeri.

Melihat peluang besar ini, Study in UK (SI-UK) Indonesia mendorong semangat pelajar Indonesia yang sedang mengikuti proses penerimaan beasiswa baik dari LPDP maupun dari Chevening, dengan sejumlah program belajar menarik di UK dan Irlandia. Program-program ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi calon mahasiswa memahami atmosfer akademis dan kehidupan di Inggris Raya. (Chatarina Ivanka).

