Uya Kuya, Once Mekel, dan Lula Kamal Bakal Lolos ke Senayan Mewakili DKI Jakarta Dapil 2

Bisnis.com, JAKARTA - Uya Kuya, Once Mekel, dan Lula Kamal menjadi artis yang masuk dalam jajaran caleg mendapatkan kursi DPRD Dapil 2 DKI Jakarta.

Pesta demokrasi rakyat Indonesia telah usai, tanggal 14 Februari 2024 menjadi hari sakral di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat telah menentukan pilihannya berupa Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, serta DPD.

Dalam pemilu tahun ini, diramaikan oleh kehadiran para artis yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Mereka hadir dan diusung oleh partai politik mewakili daerah pilihan yang sudah ditentukan.

Banyak ditemukan baliho besar di pinggir jalan ibu kota, dan terpampang wajah para artis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif disertai dengan visi misinya.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, wilayah Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 memiliki beberapa nama caleg yang berasal dari kalangan artis papan atas. Daerah yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat + Luar Negeri akan diwakili oleh:

1. Uya Kuya

Uya Kuya lahir di Bandung, 4 April 1975 dengan nama asli Surya utama. Dikenal sebagai artis terkenal dengan pencapaiannya di bidang presenter, produser rekaman, hingga penyanyi, membuat Uya Kuya berhasil memenangkan sejumlah penghargaan di Panasonic Gobel Awards dan SCTV Awards sejak tahun 2010 hingga 2017.

Sebagai alumni Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik, Uya Kuya memanfaatkan ilmu tersebut untuk membentangkan sayapnya ke ranah politik Indonesia. Dia bergabung bersama partai PAN sejak tahun 2022 hingga saat ini. Ditemani dengan sang istri yakni Astrid Khairunnisa atau yang akrab disapa Astrid Kuya, kini karir mereka berdua bersinar di kancah politik.

Memanfaatkan segudang prestasi dalam dunia penyiaran, kini Uya Kuya tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk mempertajam wawasannya menjadi calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2. Dalam pemilu tahun 2024, Uya Kuya berhasil meraih sekitar 40.425 suara, serta diperkirakan bakal lolos ke Senayan bersama para caleg yang terpilih mewakili Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 lainnya.

2. Once Mekel

Once Mekel lahir di Makassar, 21 Mei tahun 1970 dengan nama asli Ellfonda Mekel. Dikenal sebagai musisi yang masih hits hingga saat ini,serta bekal ilmu yang diterapkan sebagai alumni Fakultas hukum UI, membuat Once berani menjadi wakil rakyat yang akan mewakili segala keluh kelah masyarakat Jakarta selama 5 tahun ke depan.

Mantan vokalis band Dewa 19 ini, maju bersama partai PDIP. Bergabung sejak tahun 2023, Once Mekel telah dipercaya oleh PDIP untuk maju dalam pencalonan anggota legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2. Dia sering membagikan postingan kegiatan kampanye miliknya di akun instagram pribadinya @oncemekelofficial. Pada pemilu tahun 2024 ini, Once berhasil meraih sekitar 27.580 suara. Hal ini juga memungkinkan adanya peluang besar bakal lolos ke Senayan apabila hasil perhitungan menunjukkan kemenangan bagi Once dalam perebutan kursi legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta 2024.

3. Lula Kamal

Lula Kamal lahir di Jakarta, pada 10 April 1970. Dia dikenal sebagai dokter lulusan Universitas Trisakti dan King’s College London, serta bintang iklan yang sering muncul di layar kaca. Kini, Lula beralih menjadi wakil rakyat yang siap sedia melayani keluh kesah kehidupan warga Jakarta.

Memiliki banyak pencapaian di bidang edukasi, menjadi Miss Jakarta 1990 for DKI Jakarta, Orang Tua Cerdas Berkarakter - Kemendikbud RI Desember 2020, Anugerah Inspirasi Wanita Indonesia - IPEMI Desember 2021, serta masih banyak lainnya. Selama berkampanye, Lula selalu memberikan edukasi kepada warga Jakarta mengenai pentingnya memilih wakil rakyat yang baik, dan skrining visi misi dari masing-masing calon.

Dengan pencapaian yang dimiliki, Lula maju menjadi calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 dan diusung oleh partai PAN. Lula memperoleh sekitar 18.722 suara, dan kemungkinan besar bakal lolos ke Senayan pada tahun 2024. Hal ini didasari atas prestasi hingga ketenarannya yang dikenal oleh warga Jakarta.

Tentunya perolehan suara itu dipengaruhi oleh visi misi yang diusung oleh masing-masing calon, dari ketiga artis tersebut adapun visi misinya adalah:

1. Uya Kuya memiliki visi misi atau gagasan program dengan cara memperjuangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berfokus pada pengembangan keterampilan dan keahlian yang relevan dengan pasar kerja masa depan.

2. Once memiliki visi misi untuk mewujudkan aspirasi rakyat untuk generasi sehat, cerdas, dan kreatif menuju Indonesia unggul.

3. Lula Kamal memiliki salah satu visi misi berupa pemerataan kesempatan belajar sampai S1 di seluruh Indonesia, membantu rakyat sampai terciptanya kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh Indonesia, dan lainnya.

Dengan adanya visi misi, serta ketenaran yang dimiliki, banyaknya suara yang diperoleh berasal dari pilihan murni masyarakat yang merasa cocok dan sepemahaman dengan apa yang digagas oleh caleg tersebut. Dan setelah hari pemilu usai, semuanya terjawab di hasil hitung cepat KPU. Hingga saat ini, hasil menunjukkan bahwa ada kemungkinan ketiga orang tersebut bakal lolos ke Senayan tahun 2024. (Maharani Dwi Puspita Sari)

