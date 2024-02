Pendaftaran BISRA 2024 Dibuka Hari Ini, Cek Jadwalnya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pendaftaran peserta Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2024 secara resmi mulai dibuka pada hari ini, Senin (12/2/2024).

Kepala Riset Bisnis Indonesia Intelligence Unit, Dias R Sutino, menjelaskan, periode pendaftaran BISRA 2024 dimulai pada 12 Februari 2024 dan ditutup pada 1 Maret 2024.

"Tanggal 11 Januari kemarin kami kick off meeting untuk pembahasan metodologi kriteria penilaian, dan hari ini kami webinar. Untuk pendaftaran BISRA 2024 dibuka 12 Februari - 1 maret 2024," kata Dias dalam Webinar Road To BISRA 2024 Paving The Way Sustainable Business: Innovation In CSR, Senin (12/2/2024).

Selanjutnya, pada 4-8 Maret 2024 akan memasuki tahapan prakualifikasi peserta BISRA 2024 untuk dilakukan asesmen 1 berupa pengisian kuesioner.

Sementara itu, asesmen 2 dan 3 akan dimulai pada babak kualifikasi yang digelar pada 11 Maret 2024.

"Pada tanggal 22 April 2024 sampai 10 Mei 2024 itu ada asesmen wawancara. Di mana, peserta setelah lolos asesmen 1, 2, dan 3 untuk bisa masuk asesmen wawancara dengan dewan juri," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati, selaku pemateri dalam agenda Webinar Road To BISRA 2024 Paving The Way Sustainable Business: Innovation In CSR menjelaskan peran program CSR menjadi pelengkap skema pendanaan ekonomi hijau dalam mewujudkan implementasi ekonomi sirkular sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"CSR menjadi salah satu inovasi skema pendanaan ekonomi hijau. Di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan bagi masyarakat setempat," jelasnya.

Sementara itu, National Director Habitat For Humanity Indonesia, Susanto Samsudin, menuturkan implementasi program CSR yang baik juga dipercaya mampu membawa dampak positif bagi perusahaan.

Dalam penjelasannya, Susanto menyebut program CSR akan membawa 6 dampak positif bagi perusahaan yang akan mendongkrak kinerja bisnis perseroan.

"Yang pertama, CSR mampu menjadi positive image bagi perusahaan, tidak ada CSR yang mencetak negative image pada bisnisnya," jelas Susanto.

Selanjutnya, program CSR yang dijalankan dengan baik juga dipercaya mampu meningkatkan relasi yang baik dengan masyarakat sekitar hingga mampu menggaet kualitas pegawai perusahaan ke depan.

Di samping itu, implementasi program CSR juga dipercaya mampu mendorong daya jual dari produk suatu perusahaan, mengurangi biaya operasional, hingga mampu menarik minat investasi baru perusahaan.

