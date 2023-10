Quran Surat At-Tin: Ayat, Latin dan Isi Kandungan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-quran yang artinya adalah buah Tin. Surat At-Tin memiliki delapan ayat yang berisi tentang penjelasan manfaat dari buah Tin, nilai manusia serta kemuliaan manusia karena agama yang mereka peluk.

Selain itu, Quran surat At-Tin juga menjelaskan bagaimana rendahnya manusia serta kehinaan manusia jika manusia meninggalkan agamanya.

Di dalam kandungan surat At-Tin, Allah juga menjelaskan fungsi dari qasam atau sumpah sebagai alat untuk mengungkap kebenaran.

Contohnya dalam surat At-Tin ditunjukan fungsi qasam Allah untuk mengungkapkan sumpah-Nya dengan memberikan argumentasi mengenai kebenaran dari ucapan tersebut.

Bacaan Q.S surat At-Tin

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ

wat-tīni waz-zaitụn

artinya: “Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,”



وَطُورِ سِينِينَ

wa ṭụri sīnīn

artinya: “dan demi bukit Sinai,”

وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ

wa hāżal-baladil-amīn

artinya: “dan demi kota (Mekah) ini yang aman,”



لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

laqad khalaqnal-insāna fī aḥsani taqwīm

artinya: “sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”



ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ

ṡumma radadnāhu asfala sāfilīn

artinya: “Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),”



إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

illallażīna āmanụ wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti fa lahum ajrun gairu mamnụn

artinya: “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”



فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ

fa mā yukażżibuka ba’du bid-dīn

artinya: “Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?



أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ

a laisallāhu bi`aḥkamil-ḥākimīn

artinya: “Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?”

Makna dan kandungan dalam Quran surat At-Tin

1. Keutamaan Nabi sebagai Ulul Azmi

Tempat yang ada buah tin dan buah zaitun yaitu di Baitul Maqdis tempat Nabi Isa AS diutus.

Kota Mekkah yang aman, tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW

Bukit Sinai tempat Allah berbincang secara langsung dengan Nabi Musa AS.

2. Diciptakan dengan sempurna kemudian masuk ke neraka

Pada ayat pertama, dapat dimaknai bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan sebaik-baiknya makhluk. Menurut tafsiran dari Mujahid, Abul Aliyah, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Zaid, manusia yang telah diciptakan dengan sempurna tersebut lalu akan dimasukan ke neraka.

3. Bentuk dari rasa Syukur

Surat At-Tin juga menjelaskan tentang perintah untuk selalu bersyukur pada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia beserta alam semesta dengan sempurna pula. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bersyukur pada Allah.

4. Mengajarkan manusia cara mengontrol diri

Surat At-Tin juga memiliki keutamaan yaitu mengajarkan manusia agar mengontrol diri, sehingga manusia dapat terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar.

5. Pahala yang tidak akan terhapus

Keutamaan kedua dari surat At-Tin adalah mengajarkan manusia bahwa siapa saja yang melakukan kebaikan setiap hari, sejak ia kecil hingga ajal menjemput, maka ia akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus.

6. Keutamaan surat At-Tin

Keutamaan Nabi sebagai Ulul Azmi yang disebutkan dalam surat At-Tin yaitu Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW.

Kota Mekkah merupakan kota yang paling mulia serta kota yang memiliki rasa aman bagi orang-orang di dalamnya.

Buah tin dan buah zaitun merupakan dua buah yang memiliki banyak manfaat serta dianjurkan untuk menanam kedua buah tersebut.

7. Hanya Allah SWT sematalah yang memberikan taufik

Allah SWT memberikan kemuliaan pada manusia dengan menciptakan manusia dalam bentuk paling baik dari makhluk lainnya.

Allah SWT telah memuliakan seorang muslim ketika dipanjangkan umurnya. Ketika manusia berada pada usia senja, maka amalan dari muslim tersebut tetap dicatat seperti ketika ia masih muda. Allah SWT juga terus memberikan kebaikan serta menjauhkan manusia dari kejelekan maupun kemungkaran.

Itulah beberapa hal terkait makna, kandungan Quran surat At-Tin secara lengkap.

