7 Contoh Pembukaan Pidato Singkat dan Metodenya

Bisnis.com, JAKARTA - Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang sudah disiapkan untuk ucapan di depan khalayak. Dengan demikian, teks pidato bisa diartikan sebagai teks yang memuat ungkapan pikiran, gagasan atau pendapat serta pengetahuan seseorang terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan orang banyak. Oleh karena itu, kamu harus mengetahui contoh pembukaan pidato.

Pidato bisa berisikan tema atau topik bahasan apapun dan bisa disampaikan di berbagai jenis acara formal. Dalam penyampaiannya, biasanya pidato memiliki sejumlah model atau tata cara yang bisa dipilih oleh penyampai pidato.

Metode Pidato

1. Metode Impromptu

Metode ini bisa dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Biasanya metode ini digunakan oleh orang yang sudah ahli dalam berpidato.

2. Metode Naskah

Metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks Ketika berpidato. Metode seperti ini biasanya digunakan dalam acara-acara formal untuk meminimalisir adanya kesalahan Ketika menyampaikan pidato.

3. Metode Memoriter

Metode pidato ini dilakukan dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu.

4. Metode Ekstemporan

Metode ini menggunakan cara dengan mencatat atau menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Metode ini sangat efektif dan kamu bisa mencatat poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan.

Kumpulan Contoh Pembukaan Pidato

1. Contoh Pembukaan Pidato Perpisahan Sekolah

Selamat pagi, semuanya. Untuk bapak/ibu guru, staf sekolah, dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir.

Di pagi yang cerah ini, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di sekeliling kita, karena anugerah dan berkatnyalah kita bisa berkumpul bersama. Perkenalkan, nama saya Andini Larasati, murid kelas 9A. Kebetulan saya diberikan kehormatan untuk memberikan pidato perpisahan untuk angkatan 7. Sebelum memulai pidato, ada sebuah pepatah yang mengingatkan saya tentang perjalanan kita selama 3 tahun bersekolah, yakni “Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. They simply mean I’ll miss you, until we meet again.”

2. Contoh Pembukaan Pidato Islami

Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah SWT. untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita, dan masha Allah, dari sekian banyak hamba Allah SWT. yang beraktivitas hari ini, ternyata bapak/ibu dan teman-teman sekalian yang terpilih oleh-Nya untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita.

Semoga juga kita mendapatkan karunia Allah, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Saw. sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah SWT.

3. Pembukaan Pidato Bahasa Inggris tentang Pendidikan

Ladies and gentlemen,

Today is November 10 and we are celebrating our Hari Pahlawan.

We must know that our predecessors had fought and sacrificed their whole body and soul to drive the colonizers out of our land, Indonesia. They fought ever so bravely to maintain this country’s dignity and of course, for our freedom. Even though they were outnumbered and didn’t have weapons as advanced as the those who were against us, our heroes did not give up and fought to their very last drop of blood.

Therefore, today, I will deliver a speech in order to commemorate their fight and how important it is for us, the youth, to keep their spirits and bravery alive.

4. Contoh Pembukaan Pidato Islami atau Ceramah

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, was sholatu wassalamu ‘ala, asyrofil ambiyaa iwal mursalin, wa a’laa alihi wa sahbihi ajmain amma ba’du.

Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat rida-Nya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan (nama acara). Ceramah kali ini akan membahas tentang manfaat sedekah dan dampak baiknya bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat.

5. Contoh Pembukaan Pidato tentang Lingkungan

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini.

Hadirin yang saya hormati, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Allah SWT sangat menyayangi orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi marilah kita mulai menjaga kebersihan untuk keselamatan dan kebaikan diri sendiri dan juga orang lain.

6. Contoh Pembukaan Pidato Bahasa Inggris tentang Etos Kerja

How are you guys? I’m sure you’re all in goof health. Before I start, have you guys know me already? There is a saying that if you don’t know a person, how can you love that person? Therefore, I would like to introduce myself first. My name is Muhammad Adam Kharisma, you can call me Adam. I was born on February 17th 1997 in Magelang. Right now, I’m working on my own business and farming chicken. Do you guys want to be an entrepreneur like me?

If so, in this opportunity, I will tell you some of my bitter experiences in building a business. Hopefully, you will later be motivated when pursuing this field.

7. Contoh Pembukaan Ceramah atau Pidato Islami

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka tholabul ilmi, mencari ilmu. Serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, aman fi amanilah. Semoga setiap derap langkah kita semua bisa membuahkan pahala yang dapat menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat dihadapan Allah SWT.

Tak lupa juga, shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi’in, tabiut tabiahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah kelak.

Di awal acara kali ini, mari kita menata niat bersama untuk selalu menguatkanku niat dan melandaskan setiap langkah sebagai niat ikhlas karena Allah SWT. Pada kesempatan ini juga, mari kita bersama-sama menghadirkan hati dan pikiran untuk mencari ilmu, serta sekembalinya dari majelis ta’lim ini selalu mendapatkan dan mengamalkan ilmu yang didapatkan sehingga menjadi bermanfaat.

Itulah beberapa contoh pembukaan pidato dan metode pidato.

