Prabowo Sebenarnya Ingin Sosok Ini Jadi Cawapresnya, Tapi Tidak Mungkin!

Bisnis.com, SOLO - Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, blak-blakan tentang sosok yang sebenarnya dia inginkan jadi cawapresnya.

Sosok cawapres Prabowo belum ditentukan. Ada beberapa nama yang digadang-gadang potensial mendampingi Menhan RI ini maju Pilpres 2024.

Beberapa nama yang muncul antara lain Mahfud MD, Cak Imin, hingga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Akan tetapi, Prabowo belum memberikan isyarat tentang siapa yang paling berpotensi jadi cawapresnya.

Meski demikian, bukan berarti Prabowo Subianto telah benar-benar diam. Dalam intervew bersama Najwa Shihab, Ketum Gerindra ini mengatakan tentang sosok yang sebenarnya dia inginkan jadi pasangan di Pilpres 2024.

Sosok tersebut adalah Ganjar Pranowo yang telah diusung PDIP menjadi Capres 2024.

Dilansir dari YouTube Najwa Shihab, Prabowo diminta memberikan komentar tentang fotonya bersama Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Mulanya, Prabowo memuji Ganjar sebagai sosok yang baik dan mudah diajak bergaul. Ia juga mengaku cocok dengan kepribadian Ganjar.

"Jujur saya tidak pernah bekerjasama dengan beliau (Ganjar Pranowo) sebelumnya. Tapi soal chemistry, saya oke dengan beliau. Orangnya easy to get toa long with. Saya oke, saya bisa bergaul dengan beliau," kata Prabowo.

Tapi pernyataan setelah itu, Prabowo mengatakan jika dirinya sempat berharap dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.

"Saya kira dia orang yang baik, niatnya baik. Tadinya saya berharap saya bersama beliau tadinya," ia menambahkan.

Ketika ditanya Najwa Shihab tentang maksud "dipasangkan", Prabowo enggan memberikan komentar lebih lanjut. Tapi jika dilihat dari pernyataan sebelumnya, Prabowo ingin Ganjar menjadi Cawapres untuk dirinya.

