Ini Pesan Luhut ke Anak Muda RI Agar Tak Kalah dari China

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong generasi muda untuk bekerja sama guna menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat.

Dia mengatakan, generasi muda dapat memberikan kontribusi positif bagi Tanah Air. Menurutnya, banyak orang pintar di Indonesia, sehingga dia mendorong masyarakat untuk tidak kalah dengan China.

“Jadi kita semua, buat baiklah buat negeri ini. Apa yang bisa Anda buat? Kontribusi. Masa iya kita kalah sama orang Tiongkok sana?” kata Luhut di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini juga meminta generasi muda untuk bekerja menggunakan nurani, tidak hanya berdoa saja.

“Saya titip ke Anda yang lebih muda. Gunakan nurani untuk bekerja. Jangan berdoa-berdoa saja,” ujarnya.

Pesan ini kerap kali disampaikan Luhut di gereja tempatnya beribadah. “Saya bilang di gereja saya, berdoa-berdoa tapi tidak berbuat sesuatu yang baik untuk apa? What's the value? Do something good thing for your environment,” ungkapnya.

Menurutnya, jika bangsa Indonesia mampu bekerja sama dan memberikan yang terbaik untuk negeri ini, maka Indonesia akan menjadi negara yang semakin hebat di masa depan.

