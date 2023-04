Adu Klaim Rusia & Ukraina soal Kendali di Wilayah Bakhmut

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia mengklaim pasukannya tidak berhenti melakukan serangan untuk merebut Bakhmut. Meski demikian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy bersumpah negaranya terus mempertahankan kota tersebut.

"Tidak mungkin bagi kami untuk menyerah di Bakhmut karena ini akan membantu memperluas front pertempuran dan akan memberikan pasukan Rusia dan Wagner kesempatan untuk merebut lebih banyak tanah kami," kata Zelenskiy.

Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukannya telah mengamankan dua blok di distrik barat dan unit-unit udara menyediakan bala bantuan ke utara dan selatan. Bahkan, Rusia melihat Bakhmut sebagai batu loncatan untuk lebih maju di Ukraina timur.

Dilansir dari Reuters pada Senin (24/4/2023), Kepala pasukan militer swasta Wagner yang memimpin serangan Bakhmut Yevgeny Prigozhin telah mengklaim menguasai 80 persen kota, sementara Kyiv berusaha tetap bertahap dan ingin memukul mundur Rusia.

Baca Juga : Belanja Militer Dunia Tembus Rekor Sepanjang Sejarah Rp33,53 Kuadriliun

Sementara itu, Kepala Wilayah Kherson Selatan Ukraina yang dilantik oleh Rusia membantah sebuah laporan dari sebuah lembaga think tank Amerika Serikat (AS) bahwa pasukan Ukraina telah mengambil posisi di tepi timur sungai Dnipro.

"Tidak ada pijakan musuh di tepi kiri timur sungai Dnipro. Militer kami sepenuhnya menguasai wilayah itu," tulis Putin.

Mengutip para blogger militer Rusia yang tergabung dalam pasukan Moskow, Institute for the Study of War mengatakan bahwa Ukraina telah membangun posisi di tepi timur, meskipun tidak jelas pada skala apa atau dengan maksud apa.

Baca Juga : Rusia Bombardir Kota Kherson Ukraina, Korban Berjatuhan

Rusia menarik pasukannya dari tepi barat tahun lalu sebagai bagian dari serangkaian penarikan yang menandakan pergeseran momentum yang menguntungkan Kyiv.

Juru bicara komando selatan Ukraina, Natalia Humeniuk, tidak mengkonfirmasi atau membantah laporan tersebut, yang dia mengatakan telah terjadi penembakan yang sangat kuat di distrik-distrik di sekitar kota-kota di tepi barat, Kherson dan Beryslav.

"Bereaksi terhadap informasi tersebut, musuh secara signifikan mengintensifkan serangannya di tepi seberang. Sedikitnya sejumlah warga sipil terluka dan sekitar 30 bangunan hancur, termasuk sebuah sekolah," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News