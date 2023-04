Awas! Jadwal Ganjil Genap Mudik di Jalan Tol Hari Ini Mulai Pukul 08.00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Mudik Lebaran 2023 dimulai seiring dengan datangnya cuti bersama yang dimulai hari ini, Rabu 19 April 2023. Pemerintah memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari One Way, Contra Flow, hingga pelat nomor Ganjil Genap di jalan tol Trans Jawa.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi lonjakan arus kendaraan mulai terjadi mulai 18--21 April 2023.

Pemerintah telah menyiapkan jadwal pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik Lebaran.

Skema One Way diterapkan untuk arus mudik mulai dari Cikampek (KM 72) sampai dengan Gerbang Tol Kalikangkung (KM 414). Mulai kemarin, pukul 14.00 WIB mulai diberlakukan jalan satu arah (one way) hingga hingga rencananya pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, untuk skema Contra Flow berlaku pada waktu yang sama dengan One Way, tetapi mulai dari KM 47 Karawang Barat hingga KM 72 Cikampek.

Terakhir, penerapan skema Ganjil - Genap diberlakukan serentak mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

Berikut jadwal One Way, Contra Flow dan Ganjil Genap di Tol untuk arus mudik Lebaran periode 18-21 April 2023.

Jadwal One Way Mudik Lebaran 2023

18 April 2023 pukul 14.00-24.00

19 April 2023 pukul 08.00-24.00

20 April 2023 pukul 08.00-24.00

21 April 2023 pukul 08.00-24.00

Jadwal Contra Flow Mudik Lebaran 2023

18 April 2023 pukul 14.00-24.00

19 April 2023 pukul 08.00-24.00

20 April 2023 pukul 08.00-24.00

21 April 2023 pukul 08.00-24.00

Jadwal Ganjil Genap di Tol Mudik Lebaran 2023

18 April 2023 pukul 14.00-24.00

19 April 2023 pukul 08.00-24.00

20 April 2023 pukul 08.00-24.00

21 April 2023 pukul 08.00-24.00

