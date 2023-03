Ucapan Selamat Ramadan dalam 10 Bahasa

Bisnis.com, JAKARTA – Menyusul pengumuman oleh otoritas Arab Saudi dan negara-negara di Timur Tengah, bulan Ramadan dimulai pada Kamis, 23 Maret 2023. Pemerintah Indonesia melalui Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama juga memutuskan 1 Ramadan 1444 atau awal puasa jatuh pada hari yang sama.

Mengutip Aljazeera, Selasa (22/3/2023), Ada sekitar 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia, atau sekitar 25 persen dari populasi dunia. Indonesia memiliki populasi Muslim tertinggi di dunia, dengan sekitar 230 juta Muslim.

Sementara itu, Pakistan berada di urutan kedua dengan sekitar 212 juta Muslim, diikuti oleh India (200 juta), Bangladesh (150 juta), dan Nigeria (100 juta).

Banyak Muslim di seluruh dunia akan sibuk puasa dan beribadah selama sebulan beserta perayaan yang menyertainya. Ibadah puasa Ramadan yang dilaksanakan setahun sekali ini tentu berpengaruh terhadap sikap umat Islam.

Muslim percaya bahwa Ramadan adalah bulan ketika ayat pertama Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih dari 1.400 tahun yang lalu.

Berikut 10 ucapan Ramadan dari 10 bahasa:

1. Inggris: Ramadan Mubarak

2. Arab: رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. “Ramadhan Karim, dan setiap tahun, Anda baik-baik saja.”

3. Prancis: Joyeux Ramadan

4. Itali: Auguri di buon Ramadan

5. Mandarin: 斋月快乐 (Zhāi yuè kuài lè) “Selamat datang bulan Ramadan”

6. Spanyol: Feliz Ramadán

7. Turki: Ramazan ayiniz mübarek olsun

8. Jepang: このラマダンがあなたに平和と幸せをもたらしますように(Kono Ramadan ga anata ni heiwa to shiawase o motarashimasu yō ni) “Semoga Ramadhan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk Anda.”

9. Hindi: रमदान मुबारक (Ram-zaan Mu-bar-uk)

10. Somali: Soon Wanaagsan (Soon Wan-ax-un)

