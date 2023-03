Setahun Harta Kekayaan Menkes Budi Tambah Rp15 Miliar, Segini Bedanya dengan Eselon I

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yang harta kekayaannya naik Rp15 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2021, Budi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp180,35 miliar atau naik sebesar Rp15 miliar dari harta kekayaannya pada akhir 2020.

Adapun, harta kekayaan yang dimilikinya itu terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai Rp94 miliar dengan empat aset yang terletak di Jakarta Selatan, satu aset di Bandung, serta satu aset lainnya di Bekasi.

Untuk alat transportasi dan mesin, mantan Wakil Menteri BUMN ini memiliki aset senilai Rp925 miliar yang terdiri atas satu Mobil Mercedes Benz E 300 tahun 2010, satu Mobil Mini Cooper tahun 2012, serta Mobil Mazda 2 All New Skyactiv R AT 2015.

Selanjutnya, harta kekayaan dalam bentuk aset surat berharga senilai Rp75.38 miliar serta kas, dan setara kas senilai Rp5,62 miliar.

Tercatat bahwa Budi tidak memiliki utang pada 2021. Artinya, total kekayaannya Rp180.358.886.597. Jumlah tersebut juga menjadikan Budi sebagai pejabat dengan harta kekayaan tertinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut, berikut harta kekayaan eselon I Kemenkes yang dirangkum Bisnis.