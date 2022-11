Ma’ruf Amin Sambangi 4 Provinsi Baru Papua, Dimulai Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin akan mengunjungi 4 Provinsi, mulai dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat pada hari ini, Senin (28/11/2022).

Sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Ma’ruf akan melakukan serangkaian agenda kunjungan kerja di kawasan Indonesia Timur, di mana dirinya bertolak ke Jayapura pada pukul 08.00 WIB menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU.

Ma'ruf Amin didampingi Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan terbatas, lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma akan transit sejenak di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Provinsi Maluku untuk pengisian bahan bakar sebelum melanjutkan penerbangan menuju Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura, Provinsi Papua, Senin (28/11/2022).

Ma’ruf pun dijadwalkan tiba di Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura pada pukul 16.50 WITA yang akan disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua.

Selanjutnya, orang nomor dua di Indonesia menuju penginapan dan akan melanjutkan agenda kerja di Jayapura pada keesokan harinya.

Kunjungan kerjanya kali ini berfokus pada upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Wapres ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi Ketua BP3OKP pada 21 Oktober lalu.

Agenda utama Wapres di Jayapura yaitu dirinya akan melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Otsus Papua bersama dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), MRP (Majelis Rakyat Papua), Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran, dan akan meninjau Ruang Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP).

Selain itu, beberapa kegiatan lain yang akan dilakukan Wapres selama di Jayapura, yaitu meninjau Pameran Kemandirian BLK Komunitas; penyerahan bantuan sosial kepada perwakilan penerima, di antaranya akan diserahkan bantuan usaha atau modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Papua dan Bank Himbara.

Tidak hanya itu, dirinya akan melakukan penyerahan secara simbolis Nomor Induk Berusaha (NIB), penyerahan sertifikat vokasi, serta penyerahan bantuan kepada Orang Asli Papua (OAP) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua. Tidak ketinggalan Wapres juga akan menemui masyarakat dan anak-anak Papua.

Selain Jayapura, Ma’ruf akan melanjutkan titik kunjungan kerjanya ke beberapa daerah, seperti Merauke, Timika, Kaimana, dan Biak yang menjadi titik terakhir kunjungannya selama berada di Tanah Papua. Kemudian, di hari ke-6 Wapres akan melanjutkan agenda kunjungan kerjanya menuju Makassar, Sulawesi Selatan sebelum kembali ke Jakarta.

Lebih jauh, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menegaskan bahwa melalui kunjungan kerjanya kali Ma’ruf pun menginginkan adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan ekonomi kreatif.

“Wapres ingin memastikan tegaknya prinsip, No One Left Behind, yaitu agar masyarakat asli Papua tidak tertinggal, bahkan orang asli Papua harus memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua,” pungkas Masduki.

