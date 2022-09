Ratu Elizabeth II Dimakamkan Besok, Begini Rincian Agendanya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Minggu (18/9/2022) merupakan hari keempat sekaligus hari terakhir di mana peti mati Ratu Elizabeth II disemayamkan di Westminster Hall, London, Inggris.

Jenazah mendiang Ratu Elizabeth II dijadwalkan akan dibawa dari Westminster Hall ke Westminster Abbey di State Gun Carriage of the Royal Navy pada Senin (19/9/2022).

Ratusan ribu pelayat hadir untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ratu di Istana Westminster. Sejumlah antrian panjang juga terlihat di sepanjang South Bank, melewati National Theatre, Tate Modern, dan HMS Belfast, hingga Southwark Park.

Hari ini, Minggu (18/9/2022) pada pukul 20.00 waktu setempat, seluruh wilayah Inggris dijadwalkan untuk hening sejenak selama satu menit, baik di rumah, di jalan, maupun di acara-acara komunitas.

Namun sebelumnya akan digelar kebaktian di Kelpies, patung kepala kuda setinggi 30 meter di dekat Falkirk. Sebanyak 96 lentera, yang menandakan usia Ratu, akan diapungkan di atas air yang mengelilingi patung tersebut.

Raja Charles III diketahui akan mengadakan audiensi dengan Perdana Menteri Liz Truss di Istana Buckingham. Raja dan Permaisuri Camilla juga akan menjamu kepala negara dan tamu resmi luar negeri.

Kemudian siang nanti perdana menteri akan bertemu dengan sejumlah pemimpin, termasuk Taoiseach Michael Martin, PM Kanada Justin Trudeau, Presiden Polandia Andrzej Duda, dan Presiden AS Joe Biden.

Melansir BBC, Minggu (18/9/2022), berikut rincian agenda pemakaman Ratu Elizabeth II yang akan digelar besok, Senin (18/9/2022).

Rincian agenda pemakaman Ratu Elizabeth II, Senin (19/9/2022)

06.30 Westminster Hall mulai ditutup untuk masyarakat umum.

08.00 Pintu Westminster Abbey dibuka menjelang pemakaman.

10.44 Peti jenazah Ratu dibawa untuk prosesi singkat dari Istana Westminster ke Westminster Abbey di State Gun Carriage of the Royal Navy menggunakan kereta yang akan ditarik oleh 142 prajurit dari Angkatan Laut Kerajaan.

Raja Charles III akan berjalan di belakang, bersama Putri Kerajaan, Duke of York dan Earl of Wessex. Di belakang mereka akan ada cucu Ratu, Pangeran Wales, Duke of Sussex dan Peter Phillips.

10.52 Peti jenazah Ratu dijadwalkan tiba di Biara.

11.00 Pemakaman kenegaraan dimulai.

11.55 Last Post akan berbunyi, diikuti dengan mengheningkan cipta selama dua menit yang akan dilaksanakan di Biara dan seluruh Inggris.

12.00 Reveille, lagu kebangsaan dan ratapan, yang dimainkan oleh Queen's piper, akan mengakhiri upacara pemakaman kenegaraan.

Setelah kebaktian, peti jenazah akan melakukan perjalanan dalam prosesi dari Westminster Abbey ke Wellington Arch. Raja dan bangsawan senior akan berjalan di belakang peti mati.

Camilla, Permaisuri, Putri Wales, Duchess of Sussex dan Countess of Wessex akan mengikuti prosesi dengan mobil. Big Ben akan berdentang dengan interval satu menit.

16.00 Sebuah layanan komitmen dimulai di Kapel St. George, Windsor.

19.30 Peti jenazah Ratu akan diletakkan di Royal Vault, di samping suaminya, mendiang Duke of Edinburgh, yang meninggal pada April 2021.

