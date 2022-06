Kasus Covid-19 Meningkat, Indonesia Gelar Vaksinasi Keempat? Ini Jawaban Kemenkes

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa Indonesia belum akan menyuntikkan vaksin Covid-19 dosis keempat, meskipun kasus Covid-19 di Indonesia tengah meningkat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menegaskan, bahwa pemerintah masih menunggu rekomendasi dari sejumlah organisasi.

Rekomendasi yang dimaksud dibutuhkan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan Kelompok Penasihat Strategis Ahli tentang Imunisasi (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization/SAGE).

“Sampai saat ini memang belum [wacana vaksinasi keempat], sebab belum ada rekomendasi WHO ataupun SAGE atau ITAGI,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (17/6/2022).

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander K Ginting juga memberi tanggapan terkait wacana vaksinasi dosis keempat.

Menurutnya, hal itu belum jadi prioritas saat ini pemerintah mengejar cakupan vaksinasi dosis ketiga.

"Ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama, kami [pemerintah] tidak berpikir dulu untuk vaksinasi keempat. Kami berpikir bagaimana vaksinasi ketiga khususnya di Jawa-Bali dan beberapa provinsi di luar Jawa Bali," ujarnya dalam acara streaming melalui YouTube FMB9ID_IKP dikutip Jumat (17/6/2022)

Lebih lanjut, dia mengatakan jika vaksinasi Covid-19 selama ini berfungsi untuk melengkapi penerapan memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan (3M) dalam penanggulangan Covid-19.

"Oleh sebab itu, disampaikan masyarakat sekarang adalah bahayanya masih ada terutama masyarakat rentan. Inilah menjadi PR kita ke depan bagaimana vaksinasi ketiga ataupun booster bisa selesai sesuai target," kata Alexander.

