Besok Terakhir! Susi Air Buka Lowongan Kerja untuk 4 Posisi Staff

Bisnis.com, JAKARTA - PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) sedang membuka lowongan kerja staff. Lowongan akan tersedia untuk 4 posisi staff dan dibuka hingga besok, Jumat (10/6/2022).

Calon pelamar akan ditempatkan di Kantor Pusat Susi Air di Pangandaran, Jawa Barat. Namun, pelamar juga harus siap bila ditempatkan di seluruh Indonesia.

Adapun pendaftaran dibuka secara gratis tanpa dipungut biaya. Tertarik bekerja di Susi Air? Simak cara melamar hingga persyaratannya berikut ini, seperti yang dilansir dari laman resmi Susi Air pada Kamis (9/6/2022).

Cara Melamar Lowongan Kerja di Susi Air

1. Akses https://susiair.com/career

2. Pilih posisi yang akan dilamar

3. Lengkapi data diri

4. Isi pengalaman kerja jika memiliki

5. Unggah Curriculum Vitae atau CV dalam Bahasa Inggris

6. Pastikan sudah mengisi dengan benar, kemudian klik 'Submit Application'

7. Ikuti arahan selanjutnya yang diberikan.

Posisi Staff, Deskripsi Kerja, dan Persyaratan Melamar Lowongan Kerja di Susi Air

1. Crew Resources Department

Deskripsi Kerja

a. Pantau jam pilot

b. Pantau jam terbang

c. Atur jadwal kru

d. Perbarui sistem internal dengan informasi pesawat, pilot, dan operasi.

Syarat Pendaftaran

a. Berdedikasi dan mudah diajak bekerja sama

b. Menguasai Bahasa Inggris

c. Memiliki latar belakang di dunia penerbangan

d. Sehat secara jasmani dan mental

e. Bisa mengoperasikan komputer terutama Aplikasi Microsoft Excel

f. Memiliki karakter yang baik

g. Kreatif, berpikiran terbuka, bersemangat dalam belajar hal baru, dan jujur

h. Dapat bekerja secara individu atau dalam tim

i. Tidak memiliki catatan kriminal

j. Memiliki keterampilan dalam multitasking

k. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia

l. Bekerja dengan baik di bawah tekanan.

2. Full Stack Web Developer

• Deskripsi Kerja

a. Perbarui situs web dengan informasi terkini

b. Mengembangkan, menguji, dan menerapkan solusi berbasis web yang dinamis

c. Mengembangkan aplikasi seluler dan atau aplikasi hybrid

d. Integrasikan sistem pihak ketiga, seperti solusi pembayaran dan agen perjalanan

e. Bekerja secara kolaboratif dengan bisnis dan operasi untuk menentukan template web, desain, dan perjalanan pengguna

f. Bekerja sebagai pengembang ujung belakang dan depan.

Syarat Pendaftaran

a. Memiliki pengalaman mengembangkan web dan seluler minimal 2 tahun

b. Memiliki kemampuan untuk mengodekan aplikasi tampilan web secara manual

c. Memiliki pengalaman basis data yang kuat dengan SQL dan atau NoSql

d. Memiliki sertifikat keahlian dalam HTML, CSS, JavaScript, PHP

e. Memiliki pengalaman dengan AJAX dan JSON

f. Berpengalaman dengan situs web E-niaga

g. Mampu berintegrasi dengan layanan pihak ketiga

h. Sertifikat keahlian dari REST API

i. Mampu mengembangkan menggunakan VueJs atau NuxtJs, React atau NextJs, dan TypeScript adalah nilai tambah yang bagus

j. Berpengalaman dalam aplikasi seluler atau hybrid (IOS dan Android) adalah nilai tambah yang bagus

k. Memiliki karakter yang baik

l. Dapat segera mulai bekerja atau dengan pemberitahuan singkat

m. Memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengadaptasi teknologi web/seluler baru

n. Memiliki kemampuan untuk menangani tekanan dan bekerja dalam jadwal yang ketat

o. Menguasai Bahasa Inggris.

3. IT Support

Deskripsi Kerja

a. Menangani troubleshoot dan persiapan: konfigurasi PC, Notebook/Laptop, server, printer, jaringan wifi, CCTV, Mikrotik, sistem operasi, dan aplikasi

b. Menangani aset inventaris, membuat Rencana Anggaran TI, mencari spesifikasi peralatan TI, dan membuat penawaran harga

c. Mendukung kebutuhan dan penanganan masalah yang berkaitan dengan IT

d. Memantau dan memelihara sistem, server lokal, dan jaringan komputer

e. Membantu kegiatan operasional seputar IT Support and Networking

f. Mengontrol pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, sistem keamanan jaringan, perangkat keras, perangkat lunak peralatan dan peralatan IT lainnya.



• Syarat Pendaftaran

a. Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di IT Support and Networking (Fresh Graduates dipersilakan)

b. Usia maksimal 30 tahun

c. Menguasai jaringan (LAN, WAN, VPN, Wi-Fi, Server / SSH, dan DHCP)

d. Familiar dengan Mikrotik (wireless, routeros, dan radius server)

e. Memahami tugas sebagai Dukungan TI, sistem operasi Windows, Linux, dan Microsoft Office

f. Berdedikasi dan mudah diajak bekerja sama

g. Menguasai Bahasa Inggris.



4. Product Owner

• Deskripsi Kerja

a. Memahami tentang pengalaman pengguna, mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan produk, dan menghasilkan ide-ide baru

b. Bekerja sama dengan desainer, insinyur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, dan melacak rilis produk dari awal hingga akhir

c. Mengelola product backlog mengenai product roadmap dan target. Memetakan dependensi proyek untuk menginformasikan urutan pengembangan yang diperlukan

d. Memprioritaskan kebutuhan, mengawasi tahapan pengembangan, dan mengevaluasi kemajuan produk pada setiap iterasi

e. Melibatkan pemangku kepentingan dalam kepemimpinan, penelitian, data, dukungan, dan koordinasi tim untuk memastikan keselarasan produk dan strategi

f. Berkolaborasi dengan desainer dan pengembang UX/UI untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pengembangan produk.



• Syarat Pendaftaran

a. Memiliki Gelar Sarjana dari universitas terkemuka terutama di jurusan Bisnis dengan kemampuan manajemen proyek yang sangat baik dan pengetahuan tentang E-Commerce

b. Memiliki minimal 1 tahun pengalaman kerja sebagai pemilik produk, lulusan baru dengan magang di industri E-Commerce, atau pengalaman praktis yang setara

c. Memahami model kanvas, yaitu Validasi ide, Pemikiran desain, dan Model bisnis

d. Memiliki keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang sangat baik

e. Berkeinginan untuk bekerja di lingkungan yang didorong oleh hasil yang serba cepat dengan banyak tanggung jawab

f. Memahami Trello dan JIRA

g. Mampu menulis cerita pengguna yang menggambarkan desain situs web berdasarkan kebutuhan pengguna

h. Memahami dalam Rekayasa Perangkat Lunak, Algoritma, atau Riset Pengguna adalah nilah tambah

i. Menguasai Bahasa Inggris.

