Trump Mencuit, Warganet AS Sebut Jokowi Nama Palsu dan Mirip Karakter Star Wars

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi perbincangan di dunia maya, tepatnya di media sosial Twitter setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencuit nama Presiden Indonesia, Jumat (2 4/4/2020).

Trump mencuit lewat akun @realDonaldTrump bahwa dirinya membahas kerja sama soal ventilator, dan pihaknya akan membantu pengadaan ventilator untuk Indonesia.

Ventilator menjadi salah satu alat kesehatan yang diburu banyak negara saat pandemi Covid-19, selain reagen tes virus corona dengan metode PCR.

Just spoke to my friend, President Joko Widodo of the Republic of Indonesia. Asking for Ventilators, which we will provide. Great cooperation between us!