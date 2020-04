Masuk Peringkat THE 2020, Bukti Perguruan Tinggi Indonesia Kredibel

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah masa pandemi Covid-19, Indonesia kembali meraih prestasi dengan masuknya perguruan tinggi Indonesia ke dalam peringkat Times Higher Education (THE) 2020 dalam kategori Impact Ranking.

Seperti informasi yang diterima bisnis pada Jumat (24/4/2020), Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menuturkan, capaian ini merupakan salah satu pencapaian besar dan menunjukkan bahwa UI semakin dikenal masyarakat global dan tetap menjadi yang terbaik di Indonesia.

Di tengah situasi yang tidak mudah saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19, UI tetap berkomitmen menghadirkan solusi atas permasalahan Covid-19 melalui aktivitas inovasi, riset, dan pengabdian masyarakat.

"Kontribusi para tenaga pengajar, peneliti, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan masyarakat mampu membuat UI semakin melesat dan berdampak bagi negeri,” tutur Ari Kuncoro.

Hal tersebut juga ditambahkan imeh Rektor IPB, Arif Satria, bersyukur atas torehan prestasi ini, yang menggambarkan bahwa Perguruan Tinggi di Negara Berkembang juga mampu menunjukkan kinerjanya melalui metodologi pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga independen dunia yang kredibel tersebut.

"Masuknya IPB di jajaran Top 77 universitas dunia THE Impact Rankings semakin mendorong 'research for impacts', yaitu penelitian yang menghasilkan IPTEKS dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka memperkuat kontribusi IPB dalam pencapaian SDGs, telah dikembangkan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, dan SGD Network di IPB sejak tahun 2018 yang lalu," terang Arif Satria.

Menurutnya, sistem pemeringkatan ini mengakomodir semua aspek kinerja tridharma perguruan tinggi, di mana IPB menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, baik di tataran nasional maupun internasional.

IPB, jelas Arif, telah memperoleh penghargaan nasional di bidang inovasi, dan hasil ini juga menegaskan lagi peringkat IPB sebagai Top 60 pada QS World University Ranking by Subject on Agriculture and Forestry 2020 yang belum lama ini dirilis.

Sejalan dengan tujuan SDGs, maka peran dan sumbangsih perguruan tinggi Indonesia selama pandemi Covid-19 ini diharapkan juga dapat ditingkatkan mulai dari pencegahan hingga penanganan Covid-19.

Prestasi baru ini menjadi pemacu semangat perguruan tinggi di Indonesia untuk semakin berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

