Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono Jadi Anggota Komite Audit PBB

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agus Joko Pramono dilantik sebagai anggota Independent Audit Advisory Committee PBB periode 2020-2022.

Pengangkatan Agus dilakukan dalam Sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB) pada Senin 13 April. Sidang dilakukan dalam mekanisme silence procedure yang digunakan oleh PBB selama pandemi Covid-19.

Keputusan tersebut diambil setelah pada 10 Maret 2020, Komite V PBB (Komite Adminsitrasi dan Anggaran) secara aklamasi memutuskan untuk merekomendasikan Agus Joko Pramono sebagai anggota IAAC periode 2020-2022.

Sebelumnya, pencalonan Agus telah mendapatkan endorsement dari Kelompok Asia Pasifik (APG) pada 28 Februari 2020.

Agus Joko Pramono akan menggantikan Maria Gracia M. Pulido Tan dari Filipina dan akan segera bertugas sebagai wakil dari APG.

Anggota IAAC lainnya saat ini adalah Janet St. Laurent (Amerika Serikat), Richard Quartei Quartey (Ghana), Dorothy A. Bradley (Belize), dan Anton V. Kosyanenko (Rusia).

IAAC merupakan badan subsider SMU PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi SMU PBB No. 60/248 yang bertugas menjadi penasihat ahli (expert advisory capacity) dan membantu SMU PBB memenuhi tanggung jawab pengawasan antara lain dalam mengawasi efektivitas kinerja the Office of Internal Oversight Services, manajemen risiko, pelaporan keuangan, operasional, dan peningkatan kerja sama antara badan pengawas dalam organ PBB.<

Terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai Anggota IAAC memiliki arti strategis bagi Indonesia terutama dalam mendorong upaya mewujudkan kerja. Juga mendorong organisasi PBB yang semakin transparan, efektif, dan efisien dalam menjawab tantangan global sekaligus meningkatkan keterwakilan Indonesia dalam posisi strategis di Organisasi Internasional.

