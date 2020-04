Makamkan Jenazah Corona, Bripka Jerry Dapat Hadiah Sekolah Perwira SIP dari Kapolri

View this post on Instagram

Kapolri, Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si, memberikan apresiasi sekaligus penghargaan kepada anggotanya bernama Bripka Jerry, Kanit Reskrim Polsek Dimembe, Sulawesi Utara. Atas aksi kemanusiaannya dengan bersedia menjadi sukarelawan memakamkan jenazah positif Covid-19, yang sempat tertunda karena tidak adanya petugas yang mau memakamkan. Pemakaman dilakukan bersama anak tiri dari almarhum, Hal ini dilakukannya atas dasar rasa kepeduliaannya serta kemanusiaan. Atas tindakannya, Kapolri langsung melakukan video call untuk ungkapkan rasa bangganya. POLRI HADIR UNTUK KEMANUSIAAN #polripromoter