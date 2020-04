Tips Sembuh Corona, Walkot Tangerang: Tirulah Tung Desem Waringin, Bergembiralah!

View this post on Instagram

4 RAHASIA Tambahan utk SURVIVE. Segala obat vitamin + cukup air (30 cc/kg) yg diberikan, bermanfaat. Virgin Coconut Oil bantu nguras kotoran yg larut minyak. GEMBIRA tdk bisa kuatir, yg kuatir tdk bisa GEMBIRA. Kalau kita ditakut2i terus ya tidak bisa Gembira. TAKUT bagus utk membuat kita WASPADA. TAPI ketika kita sudah KENA, takut Menghancurkan kita. Maka perlu utk OFF dr berita NEGATIF. Saya HORMAT & TERHARU thd DEDIKASI dokter, juru rawat & petugas kebersihan. Saya bagi makanan, roti, propolis, vitamin. Kirim masker ke 4 RS, bantu RS Sulianti, RS Melia, Bagi2 paket sembako, hand sanistizer. Menggalang PEMBICARA lain (Lihat IG sy) utk memberikan E LEARNING, & HASIL kita SUMBANGkan 100% utk aparat medis. Bantu Alumni SMA 3 Solo Peduli dll. Dari buku "MAN SEARCH for MEANING" karya Vicktor Frankl tahanan Camp Nazi 3 th & survive. Yg SURVIVE : 1. Yg masih PUNYA HARAPAN & KEINGINAN. Pak Budi Karya masih ngelindur memerintah sana sini, masih nanya Pekerjaan ini sdh selesai/belum. Mentri yg DAHSYAT. 2. Yg NDABLEG dlm arti positif. Cuek thd penderitaan. 3. Yg Riang GEMBIRA. Yg mengeluh MATI duluan. 4. Yg FOKUS MEMBANTU org lain. Nah saya : 1. MEMBAYANGKAN bahwa Trilogy buku terbaru saya belum selesai. Baru selesai WORK LESS EARN MORE. Sdg BISNIS REVOLUTION & HAPPINESS REVOLUTION blm selesai. Sy mau SELESAIKAN. Sy mau pergi bareng sekeluarga besar sy, keluarga besar istri. 2. NDABLEG, diambil darah di arteri sakit bengkak, kanan kiri, kagak keluar, pindah punggung tangan, nadi, ya CUEK saja. 3. NYANYI2 gembira, siapa saja Sy nyanyikan dg LANTANG. 4. Fokus bukan kepada diri sendiri, namun FOKUS MEMBANTU spt di atas + rajin2 Doa utk dokter2, suster2, petugas2 kebersihan, orang yg sehat & yg sakit agar Dilindungi Tuhan.?. Satu lagi yg sangat menguatkan saya: FIRMAN Nya. Krn manusia apalah kekuatannya. Bersandar pada Tuhan. Percaya segala Kuasa & KebaikanNya. Doakan Saya Sehat & Keluarga juga sehat. Saya DOA, TEMAN2 sekeluarga Sehat Panjang Umur, Dilindungi Tuhan yg Maha Kuasa & Penyayang. Aamiin.? . Note : yg Orange Kepala Suster : Ibu Susi. Yg Hijau Kepala RS Siloam Kelapa Dua @dok_na.