Mantan Menteri hingga Artis Mengucapkan Salam Perpisahan Bagi Glenn

"Please tell me it is not true." Begitu tulis Dee Lestari di akun Twitter miliknya jelang pukul 20.00, Rabu (8/4/2020).

Ucapan tersebut menimpali kicauan Adib Hidayat, pengamat musik, sebelumnya yang menulis "Bung! @GlennFredly."

Ucapan Adib tak lain mengabarkan berpulangnya Glenn Fredly ke Yang Maha Kuasa. Bung, begitu biasa Glenn dipanggil, telah meninggal pada Rabu (8/4) ini.

"Turut berduka sedalamnya atas kepergian @GlennFredly. This is such a huge loss. Beristirahatlah dengan tenang, Kak Glenn. Karyamu akan selalu bersama kami," tulis Dee, wanita yang berprofesi sebagai artis hingga novelis, lebih lanjut.

Ucapan duka juga datang dari mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. "Have lost one of my dear friends and one of Indonesia’s best. May you Rest In Peace Glenn Fredly. Your memories will last forever," tulis Gita.

Glenn meninggal pada usia 44 tahun. Berita ini pertama kali diberi tahu oleh salah seorang sahabatnya, Tompi.